Sondaj CURS martie 2024, interpretare cu rimă: AUR cade, AUR trece/bate vântul și e rece! Fiindca nu am gasit alta rima. Am ignorat soluțiile facile, zece, frece, intrinsece, disece sau uzbece. Nu e mare lucru de interpretat plecand de la acest sondaj. Sunt cifre normale pentru momentul istoric pe care-l traversam. Sondajele trebuie privite ca niște povești frumoase. Ca sa adormim lin și adanc. In urma sondajului realizat de CURS in martie 2024, au fost obținute date relevante privind intențiile de vot și preferințele electoratului romanesc. Iata principalele cifre și concluzii: Intenții de Vot la Europarlamentare: PSD-PNL: 43,7% AUR: 20,6% Dreapta Unita: 13,7% SOS Romania: 6,4% Intenții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

