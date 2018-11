Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop luni, 26 noiembrie. Balantele ar face orice altceva, numai sa munceasca, nu. Ziua de luni nu prea este pe placul lor, asa ca este posibil sa se aleaga cu ceva sanctiuni din partea superiorilor. Doua zodii vor primi bani la care nu se așteapta.

- HOROSCOP 16 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Totul pare sa stagneze intr-o zona terna si lipsita de stralucire, dar nu te ingrijora. Nu toate evolueaza in ritm alert, nu toate ajung repede acolo unde doresti, ci mai treci si prin astfel de zone lipsite de actiune si de dinamism.…

- Ghinionul ocolește aceste trei zodii pana in decembrie, scrie relaitatea.net.RacVei avea o luna plina de surprize, creativitate și pasiuni aprinse. Dupa 9 noiembrie, sanatatea ta se va imbunatați și vei cunoaște o persoana noua care iți va schimba viața.

- RAC - Ai trecut prin atatea pana acum, asa ca a venit momentul sa te relaxezi, sa iei o pauza si sa te bucuri de toate lucrurile frumoase din viata ta, scrie girly.ro. Dupa o perioada in care i-ai ajutat doar pe cei din jur, a venit momentul sa iesi din cochilie si sa te joci. Vei straluci, ii vei…

- Atunci cand iubești cu adevarat, poți face cele mai nebunești lucruri. In momentul in care ai dubii in legatura cu fidelitatea partenerului tau, de cele mai mult ori nu mai judeci limpede, de aceea se spune ca gelozia este cea mai grea boala.

- Iubirea e mare, totul merge minunat, pana cand... apar primele scantei. O parte din vina o au si astrele, scrie realitatea.net.Iata care sunt combinatiile de zodii care nu ar trebui sa formeze un cuplu niciodata! 1.

- Vești mai puțin bune in dragoste, in perioada urmatoare, pentru trei dintre zodii. Astrele par sa nu le fie favorabile pe plan amoros, insa rezolvarea va veni din atitudine și depașirea propriilor orgolii.

- Horoscop 29 august 2018. Cei care simt ca s-au distanțat de persoana iubita sunt sfatuiți sa lase alte activitați deoparte, macar pentru o perioada, și sa-și concentreze atenția doar asupra partenerului. Horoscop 29 august BerbecBerbecii se confrunta cu mici probleme de sanatate. Deși…