Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a României a avut o dubla extrem de importanta în vederea calificarii la Campionatul European din 2020 si s-a duelat cu reprezentativele Spaniei si Maltei în Grupa F. Tricolorii au pierdut primul meci împotriva Spaniei, 2-1, într-un meci în care…

- "8 septembrie, Ziua Petrolistului: la aniversare, petrolistii cer politici publice pentru incurajarea investitiilor in sector, pentru sporirea rolului industriei in dezvoltarea economiei nationale si pentru protectia eficienta a consumatorilor vulnerabili de energie. Sectorul romanesc de titei si…

- Planul Urbanistic General (PUG) pe baza caruia s-au emis diverse autorizații de construire in Timișoara este unul vechi din anul 2003, valabilitatea acestuia fiind prelungita de foarte multe ori. Situația nu este una singulara in Romania, doar ca, la ultima ... The post Lipsa unui nou Plan Urbanistic…

- Alexandra Nechita, cunoscuta candva drept ”micuța Picasso”, a povestit marți intr-o discuție cu Marius Tuca cum vede schimbarile din București de la o vizita la alta in Romania: „Cred ca mi-am facut foarte mulți dușmani”, potrivit Mediafax.”Cred ca o sa ma intorc acasa și o sa uit cum sa parchez…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, in cadrul vizitei de lucru de la Sistemul de Irigatii Galesu, din judetul Constanta, ca ministerul sau are in proiect refacerea intregii suprafete irigate de trei milioane de hectare amenajate pana in anul 1989, dupa finalizarea pana in 2020 a actualei…

- "Trebuie sa atingem urmatoarele ținte minimale și perfect fezabile: - Turul 2 la prezidențiale intre Iohannis și Barna. Se va intampla, daca majoritatea votanților Alianței vor vota cu propriul candidat in Turul1, și votul penalilor va fi spart intre candidatul oficial al PSD, Pleșoianu, Tariceanu,…

- Johnny Sandulescu, unul din puținii artiștii “de export” ai Romaniei in perioada comunista, este internat intr-o clinica din Germania. Starea veteranului artist, fost fotbalist, inca supranumit “Barry White al Romaniei”, este una buna, conform surselor apropiate acestuia, insa solistul e chinuit de…

- Parapsihologul ucrainean Albert Ignatenko pretinde ca a descoperit secretele tinereții veșnice și ale paranormalului, ca poate schimba temperatura aerului cu puterea gandului, dar și ca a luat contact cu peste 48 de civilizații extraterestre. Cu bilete de la 100 de lei la peste 400 de lei, la suprapreț,…