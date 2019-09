Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat ca respinge propunerile facute ieri de premierul Viorica Dancila și i-a cerut Vioricai Dancila sa mearga in Parlament pentru validarea cabinetului ministerial, acuzand ca prin propunerea unor miniștri din ALDE, Dancila incalca Constituția.Citește…

- Camelia Gavrila, propunerea premierului pentru portofoliul Ministerului Educației, crede ca in perioada urmatoare trebuie asigurata funcționalitatea sistemului, pentru ca „au fost nenumarate schimbari intempestive și necalculate și fara a discuta cu partenerii sociali”, anunța MEDIAFAX.Citește…

- "Sunt membru ALDE si doresc sa raman membru al ALDE. De peste 15 ani am fost alaturi de domnul Tariceanu si am contribuit si eu impreuna cu dansul la crearea acestui proiect politic care se numeste ALDE. Am stat alaturi de dansul si momentele foarte dificile, dau un singur exemplu: excluderea din…

- Șefa PSD Viorica Dancila a lansat luni in Parlament, la intalnirea cu deputații partidului, un scenariu delicat. Dancila le-a cerut deputaților PSD sa se implice total in racolarea parlamentarilor opoziției pentru a trece restructurarea Guvernului,spun surse din partid. Șefa PSD a zis ca daca partidul…

- Romania a ajuns, pana la data de 16 august, la o rata de absorbtie a fondurilor europene de peste 31%, iar obiectivul pentru final de an este de 36%-38%, a declarat sambata ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, la Antena 3.Conform datelor MFE, din alocarea de 31 miliarde euro, in…

- FOTO – Arhiva Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca respinge integral remanierea propusa de premierul Viorica Dancila, precizand ca propunerile pe care le-a primit sunt inacceptabile. De asemenea, presedintele a declarat ca actualul Guvern are nevoie de o noua confirmare in Parlament si…

- Dana Garbovan, judecator la Curtea de Apel Cluj, care a sustinut modifcarile operate de PSD in legislatia penala, a fost propusa de Viorica Dancila pentru Ministerul Justitiei. Ana Birchall, actualul titular al Justitiei, va prelua functia de vicepremier pentru parteneriate strategice.

- Viorica Dancila a declarat duminica la Antena 3 ca saptamana viitoare se va inființa in Guvern un departament special de infrastructura, care va functiona in subordinea sa, și a zis ca va fi 'neiertatoare' cu cei care nu-si fac treaba.Dancila a zis ca departamentul de infrastructura va avea…