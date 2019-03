Stiri pe aceeasi tema

- Semnele de incertitudine din economie, legate in primul rand de fiscalitate, se regasesc și in piața muncii, acolo unde tot mai multe companii și angajați privesc acest an ca unul plin de provocari, arata cea de-a V-a ediție a Barometrului pieței forței de munca, realizat de compania de consultanța…

- Semnele de incertitudine din economie, legate in primul rand de fiscalitate, se regasesc si in piata muncii, acolo unde tot mai multe companii si angajati privesc acest an ca unul plin de provocari, arata cea de-a V-a editie a Barometrului pietei fortei de munca, realizat de compania de consultanta…

- ​Românilor le place shoppingul nu doar cu ocazia zilelor speciale, întrucât 56% dintre aceștia își cumpara haine, încalțaminte sau accesorii vestimentare de cel puțin câteva ori pe luna, cu 7% mai mulți decât anul anterior, arata un studiu MKOR Consulting.Citeste…

- ​S-a publicat LISTA RUE cu cele peste 33.000 de firme care au aplicat în programul Start-Up Nation 2018-2019, primele 10 poziții fiind ocupate de societați care au promis ca vor crea de la 30 de locuri de munca în sus, fiecare, pentru a obține ajutoarele nerambursabile de 42.000 de euro…

- ​Bucureștiul a înregistrat, în ultimii zece ani, o creștere de 66% a forței de munca din industria de înalta tehnologie (high-tech), ajungând la peste 70.000 de profesioniști. Cu ce se ocupa cei mai multi IT-isti din Capitala.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Constructorul auto american Ford, care are o fabrica la Craiova, a anuntat joi ca va elimina "mai multe mii" de locuri de munca, va iesi de pe pietele neprofitabile si va inceta sa mai produca vehicule care ii provoaca pierderi, precum C-Max, totul in conformitate cu un plan de relansare al carui…

- Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane, cea mai mare Federatie a sindicalistilor ceferisti din Romania, constata, pe finalul acestui an, ca toate abordarile dialogului social dintre lucratorii feroviari si cei responsabili cu decizia privind finantarea caii ferate se dovedesc falimentare.…

- Peste 65% dintre angajatori vor organiza, in acest an, petreceri de Craciun, iar sase din zece au spus ca vor acorda prime de sarbatori salariatilor, arata rezultatele unui barometru de opinie, publicate marti informeaza Agerpres. Datele centralizate, in luna noiembrie, de firma de consultanta…