Stiri pe aceeasi tema

- Un salariu mai mare este principalul obiectiv al celor care planuiesc sa iși schimbe jobul in perioada urmatoare, aparand in 78,2% dintre raspunsuri, potrivit unui sondaj realizat de platforma de locuri de munca eJobs. Urmatorul cel mai important lucru pentru ei, in perspectiva unei noi angajari, este…

- Peste 16.000 de persoane au fost angajate ca urmare a programelor de #ucenicie desfașurate cu sprijinul Agenției Naționale pentru Ocupare a Forței de Munca. Programele de ucenicie permit angajatorilor sa-și asigure forța de #munca pregatita și adaptata propriei culturi organizaționale. In plus, angajatorii…

- Tesla va deschide o fabrica intr-un oraș din Romania. Primarul susține ca numarul de angajați va fi de cel puțin 200 intr-o prima etapa, urmand a fi triplate, in viitor. Partea grupului ceh TESLA, Tesla Energy Storage, dezvaluie intenția de a construi o fabrica de baterii intr-un oraș din Romania. Bateriile…

- Vineri, 23 februarie 2024, la ora 18:00, la Sala Studio Teatrul Dramatic ‘Fani Tardini’ prezinta in spectacolul UN LOC BUN DE MUNCA, o monodrama scrisa de tanarul Laurentiu Bobeica, actor la Teatrul Dramatic ‘Fani Tardini’ Galati. Spectacolul abordeaza teme actuale precum depresia, divortul, abandonul…

- Primarul comunei Gura Teghi din judetul Buzau, Gheorghe Micleru, a fost retinut, impreuna cu alte persoane, intr-un dosar in care sunt vizate mai multe infractiuni, intre care fals intelectual si delapidare. Edilul, care este acuzat ca a cumparat cu bani publici o centrala termica pe care si-ar fi instalat-o…

- Romania a terminat anul 2023 cu un record absolut al numarului de contracte de munca, cu aproape 100.000 mai multe fata de 2022, sustine Ministerul Muncii, citat de Mediafax.„Anul 2023 se incheie cu doua recorduri, atat in privinta numarului mediu de salariati, cat si in privinta numarului de contracte…

- Record de angajați, in Romania, la finalul anului 2023: Au fost inregistrate cu 100.000 mai multe contracte de munca fața de anul precedent Record de angajați, in Romania, la finalul anului 2023: Au fost inregistrate cu 100.000 mai multe contracte de munca fața de anul precedent Romania a inregistrat…

- Antreprenorii din Republica Moldova au angajat, in ultimii aproape doi ani, peste 1 290 de cetațeni din Ucraina, dintre care 897 sunt femei. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, cei mai mulți cetațeni ucraineni sunt angajați in Chișinau – 988, Balți – 61 și Gagauzia –…