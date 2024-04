Stiri pe aceeasi tema

- Sondaj eJobs x Up Romania: 41% dintre angajați sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți de actualul loc de munca. Salariul, relația cu managerul și lipsa recunoașterii profesionale sunt principalele motive de frustrare. O treime declara ca iși va schimba jobul in perioada urmatoare Conform celui mai recent…

- Peste 50% dintre salariați cred ca nu beneficiaza de suficiente oportunitați de dezvoltare și sunt nemulțumiți de pachetul salarial pe care il primesc, reiese din rezultatele sondajului Up Romania.