Stiri pe aceeasi tema

- Desparțirea de Brigitte Sfat, cu care a avut timp de opt ani o casnicie extrem de tumultoasa, i-a dat aripi lui Ilie Nastase (72 de ani). Cuplat rapid cu Ioana Simion (43 de ani), fostul mare jucator de tenis n-a stat mult pe ganduri, adica doar vreo cinci luni, și a cerut-o pe aceasta de soție. Daca…

- Ilie Nastase este pregatit sa-și refaca viața sentimentala și nu oricum, ci ca la carte și cu acte in regula. Fostul mare campion de tenis se va casatori din nou, a cincea oara, de data aceasta sperand mai mult ca niciodata ca și-a intalnit aleasa și ca va fi o uniune definitiva. Ilie Nastase are planuri…

- Fostul mare campion la tenis Ilie Nastase este decis sa-și refaca viața alaturi de actuala sa partenera de viața. Acesta a anunțat ca se insoara pentru a cincea oara. Ilie Nastase, in varsta de 72 de ani, traiește de cateva luni o poveste de dragoste cu Ioana Simion, in varsta de 42 de ani, cea alaturi…

- }n timp ce Brigitte se recupereazE dupE despEr:irea de logodnic, Ilie NEstase se pregEte"te de nuntE. Fostul tenismen este hotErat sE i"i refacE via:a alEturi de Ioana Simion, iar la o impEcare cu fosta lui so:ie nici nu se gande"te!

- Brigitte Sfat a trecut prin numeroase momente dificile de-a lungul vieții. Aceasta a marturisit ca, la un moment dat, a vrut sa se arunce cu mașina de pe un pod. Chiar daca acum are o viața liniștita alaturi de noul partener de viața, Brigitte Sfat nu are cum sa uite momente extrem de dificile prin…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase (72 de ani) a divortat recent de Brigitte, dupa o relatie de opt ani, si de cateva luni traieste o noua poveste de dragoste alaturi de Ioana Simion (42 de ani), cea care a incheiat un mariaj de 22 de ani si care are un copil.

- S-a spus ca ar fi copleșita de datorii, dupa divorțul de Ilie Naastase, insa, adevarul este altul, iar Brigitte Sfat a ținut sa lamureasca aceste zvonuri. „Eu am investit in castel, vreo 600 de mii de euro, din care am recuperat, restul sunt datorii ce sunt declarate, dar datoriile sunt declarate.…