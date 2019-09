Stiri pe aceeasi tema

- Un om de afaceri cunoscut din județul Iași a fost gasit fara suflare in propria gospodarie. Vecinii au chemat rapid ambulanța, insa intervenția medicilor a fost inutila, barbatul fiind deja mort atunci cand echipajul medical a sosit la fața locului.

- ISU Constanta a oferit amanunte miercuri dimineata: „In urma unui apel primit la 112, ieri in jurul orei 17.00, am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta aparute in urma uni incendiu auto. La fata locului s au deplasat cu operativitate o autospeciala de stingere din…

- Tanarul roman care a provocat intentionat un accident devastator pe un drum din Germania a murit. Baiatul de doar 22 de ani, pe nume Claudiu, a intrat intentionat cu duba pe care o conducea intr-un TIR cu 170 km/h.

- Marcel Toader a murit azi, la numai 56 de ani. Controversatul afacerist nu a avut prea mult noroc in dragoste, insa a știut cum sa se faca mereu placut și sa lase loc de „buna ziua” cu femeile care au trecut prin viața lui.

- Cateva persoane au ieșit in strada, inca de vineri seara, in Brașov și Fagaraș, mahniți și revoltați de reacția autoritaților in tragedia de la Caracal. Numarul persoanelor a crescut de la o zi la alta, iar sambata, mai multe persoane au participat in fata sediului Politiei Judetene Brașov, la un protest…

- Descoperire socanta intr-un apartament din Iasi • Un tanar in varsta de 30 de ani zacea fara suflare in locuinta • A fost gasit chiar de catre cel mai bun prieten, care i-a intins o mana nesperata de ajutor • Iata ce s-a intamplat cu ieseanul in varsta de 30 de ani si ce se [...]

- Caz socant . A pierdut la pacanele o suma importanta de bani si s-a sinucis Scena de coșmar noaptea trecuta la Iași! Un tanar in varsta de aproximativ 30 de ani s-a aruncat in gol din zona pietonala aflata deasupra pasajului din Fundație. Un barbat a decis sa isi incheie socotelele cu viata. Din cate…

- Un profesor și-a luat viața, aruncandu-se de pe o stanca din apropiere de Ramsgate, Anglia. Barbatul de 33 de ani, Paul Connell, avea frica de inalțime și a inceput sa sufere de anxietate in urma...