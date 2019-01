Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 17 ani a fost ajuns luni seara la spitalul din Deva dupa ce a cazut de la mare inaltime, de pe o pasarela pentru pietoni in gara Simeria, din primele investigatii medicii apreciind ca adolescenta ar putea suferi de o fractura a coloanei vertebrale, informeaza Agerpres.roPentru salvarea victimei,…

- Un copil in varsta de sase ani a fost adus la spital, in coma profunda, dupa ce s-a inecat intr-un bazin din Deva. Minorul a fost scos din apa in stop cardiorespirator, iar pana la sosirea Ambulantei i-au fost facute manevre de resuscitare, de catre angajati, impreuna cu un turist Cordul copilului a…

- Un copil in varsta de sase ani a fost adus la spital, in coma profunda, dupa ce s a inecat intr unul dintre bazinele Aqualand Deva, scrie antena3.roMinorul a fost scos din apa in stop cardiorespirator, iar pana la sosirea Ambulantei i au fost facute manevre de resuscitare, de catre angajatii Aqualand,…

- Conform primelor informații de la fața locului, un barbat de aproximativ 35 de ani din Pancota, aflat la volanul unui autoturism marca BMW, a pierdut controlul volanului și a parasit partea carosabila, rasturnandu-se pe marginea drumului. In urma evenimentului, acesta a ramas incarcerat. La…

- Politistii au intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa pe numele soferului care conducea autocarul cu 70 de pasageri care s-a rasturnat luni dimineata pe DN 7, intre localitatile Tatarasti si Gothatea, accidentul soldandu-se cu moartea unei femei si 32 de persoane…

- Un mort și 23 de raniți este bilanțul unui accident de autocar produs luni dimineața in Hunedoara. Serviciile de intervenție au declanșat Planul Roșu pentru salvarea pasagerilor din autocarul care s-a rasturnat. Persoana decedata, o femeie, ramasese incarcerata in autocar. Autocarul, care potrivit primelor…

- Ranitii au fost transportati la spitalele din Deva si Orastie. Persoana decedata este o femeie care a ramas incarcerata in autocar.Conform primelor informatii ale politiei, autocarul s-a rasturnat in afara carosabilului, intre localitatie Tatarasti si Gothatea, iar DN 7 este blocat pentru…