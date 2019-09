Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce autoritatile germane ar fi avut mai multe suspiciuni ca moartea unui fost soldat cecen aflat in exil la Berlin ar fi putut fi ordonata de guvernul rus, Moscova a negat orice implicare in vreun plan de asasinare.

- Guvernul german lucreaza in conditii dificile pentru a repatria si alti copii ai unor luptatori ai gruparii Stat Islamic, a declarat luni ministrul de externe Heiko Maas, dupa ce patru copii dintr-o tabara de refugiati sirieni au fost predati luni unor angajati ai consulatului german la Erbil.…

- Transportul din Germania trece la un nou nivel. Pe strazile din Berlin, a fost pus in circulatie un microbuz fara sofer pentru a fi testat. Itinerarul pe care il parcurge masoara 1200 de metri.

- Franta si Germania nu pot decide singure politicile privind migratia, ignorand solicitarile tarilor cele mai expuse cum sunt Italia si Malta, a afirmat duminica ministrul italian de interne Matteo Salvini, intr-o scrisoare adresata omologului sau francez Christophe Castaner, transmite AFP, preluata…

- Ursula von der Leyen a devenit, marți, prima femeie din istorie care conduce Comisia Europeana, dupa ce a fost nominalizata de Consiliul European și votata de catre Parlamentul European, la capatul unui vot tranșat la limita – 383 de voturi „pentru”, 327 „împotriva”…

- Premiul de excelența in calitate Volvo Cars (VQE) recunoaște acei furnizori care obțin rezultate excelente in: capabilitatea sistemulului, capabilitatea procesului de producție, performanța continua, performanța in lansarea de proiecte noi, imbunatațirea continua și orientare catre client. Obținerea…

- Salariile in Germania au crescut intr-un ritm mai lent in primul trimestru din acest an, a anuntat Oficiul Federal de Statistica (Destatis), reflectand incetinirea celei mai mari economii europene. În primele trei luni din acest an, salariile reale au urcat cu 1,2%, comparativ cu un avans de 1,4%…