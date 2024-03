Manifestaţii pacifiste în Germania, odată cu Paştele Catolic Mii de persoane au defilat sambata in Germania la marsuri ale pacii, obisnuite in aceasta tara inaintea Pastelui Catolic, dar care de aceasta data au fost marcate de razboaiele din Ucraina si Fasia Gaza si au fost dezaprobate de liderii coalitiei de guvernare, manifestantii cerand iesirea Europei din logica razboiului si a militarizarii, potrivit relatarilor agentiilor DPA si EFE, potrivit Agerpres. Circa 10.000 de persoane au luat parte la aceste manifestantii in mai multe orase germane, cea mai numeroasa, cu circa 3.500 de participanti, conform politiei, avand loc la Berlin, iar motto-ul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 5 persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite in urma unui accident de autobuz produs miercuri pe autostrada A9 in apropiere de Leipzig (estul Germaniei), conform politiei germane, transmit DPA si Reuters. Presa locala a anuntat ca 5 persoane au murit dupa ce un autobuz al companiei…

- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte cinci au fost ranite intr-un atac rus, miercuri in plina zi, asupra orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina si situat in nord-estul tarii, a anuntat un responsabil regional al politiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. „Trei morti, cinci raniti…

- Europa se mișca catre asumarea posturii de aparare a continentului in Ucraina, potrivit ultimelor decizii luate la intrunirea trilaterala a Triunghiului de la Weimar – Germania, Franța, Polonia – de la Berlin.

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a cerut vineri sa inceteze imediat discutiile despre o eventuala trimitere a unor trupe straine in Ucraina care sa sprijine aceasta tara in razboiul cu Rusia, idee lansata de presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres."Nimeni…

- Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, va deschide reuniunea care va avea loc in cadrul Conferintei de securitate de la Munchen, in sudul Germaniei, "cu o discutie despre criza din Fasia Gaza si efectele acesteia in Orientul Mijlociu", potrivit unui comunicat al ministerului italian dat publicitatii…

- Zeci de romani impostori au fost prinși in Germania in timp ce pretindeau ca sunt refugiați din Ucraina și ca au nevoie de ajutor. Au primit bani și cazare. Romanii s-au prezentat in locurile unde autoritațile au oferit ajutor refugiaților. Au spus ca sunt plecați din zona de conflict și au nevoie de…

- Protestele fermierilor din Europa provoaca ingrijorare la Comisia Europeana. Ursula von der Leyen, presedinta CE, urmeaza sa anunțe, miercuri, o serie de decizii dupa protestele de amploare din Germania și Romania din ultima saptamana. Astazi, in Parlamentul European de la Strasbourg , unde va fi prezenta…

- Rusia sufera pierderi enorme in oameni si echipamente in razboiul in Ucraina, a afirmat un inalt responsabil militar de la Berlin intr-un interviu acordat cotidianului german Suddeutsche Zeitung.