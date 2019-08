Gazprom si-a majorat profitul net cu peste 30% in primul semestru. Cei mai multi bani vin din Europa Grupul rus Gazprom a inregistrat o crestere de 32,4% a profitului net in primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, gratie unei majorari a veniturilor realizate din vanzarile de gaze naturale, informeaza AFP.



Conform rezultatelor publicate joi, grupul controlat de statul rus a inregistrat in primele sase luni ale acestui an un profit net de 878,6 miliarde ruble (11,9 miliarde euro la cursul de schimb actual), fata de 663,5 miliarde ruble in aceeasi perioada a anului trecut. In ceea ce priveste cifra de afaceri, aceasta a crescut usor, cu 2,6% in ritm… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

