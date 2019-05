GALERIE FOTO: Toți copiii din Cîrligele au primit câte o bicicletă din partea primăriei Gest inedit al primarului comunei Cirligele, Ștefan Moscu. Acesta a oferit cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului cate o bicicleta fiecarui copil din comuna sa. Bicicletele au fost oferite copiilor, vineri, intr-un cadru festiv. Practic, primaria a oferit 252 de biclete, in valoare de 130 mii lei, copiilor care frecventeaza școlile, gradinițile și after school-ul […] Articolul GALERIE FOTO: Toți copiii din Cirligele au primit cate o bicicleta din partea primariei apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

