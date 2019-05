Gabriela Firea, mesaj special: Prin câte am trecut împreună! ”Daca ieri a fost ziua sorei mele mari, Nela, azi o sarbatoresc pe "sora" din Bucuresti, Ligia! O sora de care nu ma leaga sangele de familie, ci sangele prieteniei sincere. De 25 de ani! Si prin cate am trecut! Si la TVR, unde ne-am cunoscut, si la Antena, si la Senat, si acum la Primarie! Tot promitem sa scriem o carte!. Iar personal, prin cate, iarasi spun, am trecut impreuna. De multe ori, de la agonie, la bucurie! O viata plina, de multe ori grea dar frumoasa pentru ca, asa cum spune Ligia, plictiseala si rutina ne omoara spiritul si tineretea sufletului! La multi si sanatosi ani,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

