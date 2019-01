Gabriel Oprea: Mergem singuri la alegerile europarlamentare

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UNPR, Gabriel Oprea, a anuntat, sambata, la Iasi, ca partidul va merge singur la alegerile europarlamentare, dar ca nu exista un obiectiv strategic privind scorul pe care formatiunea sa-l obtina la acest scrutin.Vezi și: Iohannis, lovit de unde nu se astepta: Adunarea Parlamentara…

- Ludovic Orban a declarat ca nu va candida la alegerile europarlamentare, desi Consiliul National al partidului a decis sa-i ofere prima pozitie pe lista."Presedintele partidului nu pleaca de pe campul de lupta. Sunt candidat la functia de prim-ministru si partidul nu poate fi condus de…

- Președintele partidului naționalist PRU, Bogdan Diaconu, a declarat joi, la Romania TV, ca toate partidele naționaliste ar trebui, pentru prima oara dupa 1989, sa se uneasca și sa candideze pe o lista comuna la alegerile europarlamentare din luna mai 2019.„Ați vazut ca dupa parlamentare am…

- Presedintele fondator al UNPR, Gabriel Oprea, a declarat, vineri, ca nu exclude eventuale aliante politice in perspectiva alegerilor, precizand ca ii asteapta sa revina in partid pe toti cei care au plecat.El a fost intrebat de presa in legatura cu informatiile potrivit carora ar fi avut recent…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat marti in Belgia ca alegerile europene din mai anul viitor ii va departaja 'pe cei care cred inca in Europa si cei care nu mai cred in ea', considerand fundamentala aceasta opozitie intre progresisti si nationalisti, relateaza AFP. 'Aceasta lupta intre…

- ALDE și-a stabilit ținta pentru alegerile europarlamentare, sperand la un scor de peste 15 la suta, care ar asigura formațiunii politice 6 mandate de europarlamentari. Doua femei vor fi in primii trei pe lista: Renate Weber și Norica Nicolai, a declarat, sambata, Calin Popescu Tariceanu.Președintele…

- Primarul Aradului, Gheorghe Falca, va candida la alegerile europarlamentare din 2019, primind asigurari de la conducerea nationala a partidului ca va obtine un loc eligibil. Ludovic Orban a declarat ca Falca are sustinerea sa, pentru ca reprezinta una dintre cele mai performante organizatii PNL,…

- In prezent prim-vicepresedinte al Comisiei Europene, olandezul Frans Timmermans a ramas singurul in cursa pentru desemnarea capului de lista al Partidului Socialistilor Europeni (PES) pentru alegerile europarlamentare din mai 2019, dupa ce luni slovacul Maros Sefcovic a anuntat ca se retrage din…