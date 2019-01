Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii de la Universitatea Linkoping, din Suedia, au descoperit, printr-un nou studiu, ca sucul de spanac este cea mai buna cale de a obtine o cantitate cat mai mare de luteina, adica antioxidantul pe care il contine, potrivit eurekalert.org, preluat de Medlive.ro. Luteina este gasita cel mai…

- Cristi Tanase (31 de ani) s-a desparțit de Eskisehirspor, formație din liga secunda turca. Fostul internațional roman e aproape de o noua aventura, in aceeași competiție. De la transferul perfectat in vara, fostul mijlocaș de la FCSB nu a jucat nici macar un minut in Liga a 2-a din Turcia. Situația…

- Daca esti manager, director, patron sau sef de birou stii cat de greu poti lua uneori o decizie. Mai ales ca deciziile pot fi pe mai multe planuri, cum ar fi: concedieri, bonusuri, taieri salariale, marit sau micsorat echipa, programul de lucru. Toate acestea fiind in relatie cu timpul petrecut…

- Derby-ul londonez Arsenal - Tottenham, caștigat de "tunari" cu scorul de 4-2, a fost intunecat de un episod rasist. Un fan al lui Tottenham a aruncat o coaja de banana pe teren, in dreptul gabonezului Pierre-Emerick Aubameyang, atacantul lui Arsenal care deschisese scorul in minutul 10. "Un asemenea…

- Casa atacantului senegalez al echipei PSG, Eric Maxim Choupo-Moting, a fost sparta de hoti miercuri seara, chiar in timpul partidei cu Liverpool din Liga Campionilor, scrie L'Equipe. Conform primelor informatii, hotii ar fi plecat cu bijuterii in valoare de 600.000 euro si cu mai multe…

- de Dr. Ana Culcer, medic primar pediatru Trebuie ințeles ca, in principiu, congelarea oricarui aliment nu deterioreaza calitațile lui de dinainte de congelare. Suntem obișnuiți cu alimente congelate ca: fructe, legume, carne, paine, pizza, inghețata etc. Fiecare dintre acestea au un termen de valabilitate…