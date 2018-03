Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de clasele a XI-a și a XII-a au suținut, azi, simularea la Bacalaureat, proba scrisa la Limba româna, unde au avut de redactat, în funcție de profil, un eseu despre particularitațile unui roman interbelic, caracterizarea unui personaj psihologic sau despre o poezie scrisa de Mihai…

- Pe 21 martie, incepind cu ora 18.00, elevi francofoni de la doua unitați liceale vor susține un program artistic la Biroul Francez din incinta Casei Prieteniei din Suceava. Elevii invața la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”. Ei au pregatit programul sub coordonarea…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu acordat Evenimentului Zilei, ca procurorul Mircea Negulescu, de la DNA Ploiesti, ii pregatise o celula cu conditii mizere, cu batausi, el adaugand ca a ales sa plece din tara pentru ca nu a putut convinge pe nimeni in Bucuresti despre intentiile…

- Realitatea anului 2018 este una trista pentru elevii gradinițelor și școlilor ce nu dispun, inca, de o toaleta moderna și curata. Aceștia sunt obligați de circumstanțe sa apeleze la metoda tradiționala, respectiv la toaleta din aer liber.

- Cu prilejul Zilei Internationale a Femeii, sediul central al Bibliotecii Judetene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a pregatit pentru publicul larg o serie de expoziții realizate de catre Daniela Atanasiu, bibliotecara la Sectia de Imprumut la domiciliu adulti „Virgil Huzum”. Vizitatorii se vor putea bucura…

- Simularea probei de romana a examenului de evaluare naționala s-a desfașurat in condiții normale in toate unitațile de invațamant. Și prezența a fost foarte buna, peste 95 la suta dintre elevii de clasa a opta susținand testarea. Deși zeci de cadre didactice anunțasera ca vor boicota simularea evaluarii…

- In data de 24 februarie 2018, la Colegiul National „Ioan Slavici” Satu Mare, a avut loc etapa judeteana a Olimpiadei de Fizica, nivel gimnazial si liceal. Au participat 92 de elevi din clasele VI-XII. S-au acordat 7 premii I, 7 premii II, 5 premii III si 23 de mentiuni. Elevii calificati la etapa nationala…

- Ieri, 1 martie 2018, Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” și-a deschis larg porțile pentru a primi vizitatorii, mici și mari, parinți, bunici, copii, elevi și foști elevi, toți cei care au dorit sa-i treaca pragul, iar elevii și cadrele didactice și-au deschis sufletele in intampinarea oaspeților. Evenimentul…

- Elevii liceului „Adam Muller Guttenbrun” din Arad se plang ca ar fi inchiși in școala, dupa ce directorul le-ar fi interzis sa iasa din cladire. Adolescenții spun ca sunt „sechestrați” și nu ar fi lasați nici macar sa mearga la chioșcul din curtea unitații de invațamant pentru a-și cumpara de mancare.…

- Codul portocaliu emis pentru judetul Giurgiu determina autoritatile sa prelungeasca decizia de suspendare a cursurilor in unitatile scolare din municipiu. Primaria anunta ca scolile raman inchise joi, 1 si vineri, 2 martie, decizie luata de Inspectoratul Scolar Judetean. Deocamdata, nu sunt date despre…

- Urmare a condițiilor meteo nefavorabile manifestate prin temperaturi scazute, precipitații abundente, condiții dificile de trafic in interiorul localitaților și intre localitațile din județul Argeș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, condus de prefectul Emilian Dragnea, a hotarat suspendarea…

- Statiunea montana Ranca, Gorj, a gazduit la finalul saptamanii trecute cea de-a treia ediție a „Olimpiadei jocurilor de iarna pentru elevii cu dizabilitati“, competiție nascuta din nevoia acestora de recuperare și integrare sociala, care sa imbine jocul in aer liber ...

- Elevii care vor lua una sau mai multe note insuficiente la examenele de bacalaureat vor putea sustine probele picate de mai multe ori pe an. Pana cand le vor promova. Pentru examenele repetate vor achita o taxa. Prevederile se regasesc intr-un proiect de modificare a Codului Educatiei, inaintat de catre…

- Cum Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanța din aceasta perioada este programata in perioada 31 martie și 10 aprilie, elevii intorcandu-se la școala miercuri, 11 aprilie. Pentru clasele terminale de la liceu, anul scolar se va incheia pe data de 25 mai 2018, iar elevii care vor absolvi…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat marti structura anului scolar 2018-2019. Elevii au parte anul viitor de mai multa vacanta. In primavara, copiii vor sta acasa doua saptamani. Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura…

- Echipa de fete a Gimnaziului ”Elena Cuza” Vaslui a caștigat etapa locala a Olimpiadei Sportului Școlar la handbal. Echipa de fete a Școlii ”Elena Cuza” Vaslui este campiona municipala, dupa ce a caștigat faza locala a Olimpiadei Sportului Școlar la handbal. Formația pregatita de profesorul Costinel…

- Capitolele din care NU vor fi testați elevii la simularea evaluararii naționale și la simluarea bacalaureatului 2018 • Calendarul simularilor la EVALUAREA NAȚIONALA și BACALAUREAT 2018. Simularea Evaluarii Naționale 2018 incepe in data de 5 martie, cu testarea elevilor de clasa a VIII-a la Limba și…

- rganizarea simularii evaluarii naționale și a simularii bacalaureatului, aprobata de Ministerul Educației, a fost publicata in Monitorul Oficial. Elevii vor susține examenele in luna martie. Calendarul examenelor și conținutul pentru simulari sunt cuprinse in ...

- Elevii si profesorii din doua scoli din judetul Iasi nu merg la scoala joi, activitatea didactica fiind suspendata dupa ce drumurile au fost blocate de zapada. ‘Astazi, 15 februarie, activitatea este suspendata in Scoala Gimnaziala Strunga, unde invata 417 elevi si Soala Gimnaziala Ursoaia (structura…

- Echipa de volei cadeti a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a reusi, dupa succesul din ultima runda, sa-si asigure un loc in faza urmatoare a Campionatului National, la turneul semifinal. Elevii antrenorului Tudor Orasanu s-au impus cu scorul de 3–1 la seturi, pe terenul principalei candidate la…

- Directorul interimar al Școlii Profesionale numarul 2 din Capitala, Valentina Dobanda a fost retinut pentru ca ar fi exploatat prin munca mai mulți elevi. Retinerea a avut loc dupa ce au fost facute mai multe perchezitii in biroul si automobilul acesteia.

- VACANTA DE PASTE 2018. In conditiile în care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanta de Paste este programata in perioada 31 martie si 10 aprilie, elevii introducandu-se la scoala miercuri, 11 aprilie.

- Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului national de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2018) se vor desfașura in perioada 12-22 februarie 2018. Sunt așteptați sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a, ...

- Anul scolar 2018-2019 va incepe in 10 septembrie, iar vacanta de iarna va avea o durata de trei saptamani, a decis, miercuri, ministrul Educatiei Valentin Popa, in urma consultarii cu reprezentanti ai organizatiilor de parinti, ai elevilor, ai sinidcatelor din invatamant si ai patronatelor."Ministerul…

- Mirela Tanc, profesoara din Oradea premiata de Microsoft pentru modul in care preda limba romana, se numara printre cei mai inovatori dascali din lume. Prin folosirea noii tehnologii, lecțiile de limba romana au devenit mult mai atractive pentru elevi. Pornind de la pasiunea celor mici pentru jocurile…

- Muzeul Judetean Satu Mare, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean, organizeaza, pe parcursul anului 2018, 10 lectii deschise cu elevii din invatamantul liceal satmarean dedicate evenimentelor din anul 1918 si semnificatiei acestora. Prezentarile vor fi insotite de o mini expozitie ce cuprinde…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern de astazi, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie romana…

- Vineri, 19 ianuarie 2018, Liceul Teoretic „Ioan Slavici“ din Panciu a sarbatorit 71 de ani de la inființare, in cadrul festivitații gazduite de Sala Mare a Casei de Cultura „Mihai Eminescu“. Evenimentul a reunit elevi, absolvenți, actuali și foști profesori. …

- Pe parcursul saptamanii 15 – 19 ianuarie 2018, elevii Școlii Gimnaziale „David Prodan” din Saliștea, coordonați de doamna director Suciu Ionela Gabriela, precum și de doamnele profesoare Zafiu Aida și Toma Adina Alexandrina, au desfașurat diverse activitați, in cadrul proiectului „Mihai Eminescu, poetul…

- Miros pestilențial, clanțe rupte, robinete stricate și hartie igienica atarnata pe langa coșurile de gunoi, cam așa se prezinta toaletele de pe autostrada Timișoara – Lugoj. Atunci cand acestea sunt deschise – pentru ca se intampla uneori ca, din diferite motive, ușile sa fie incuiate – oamenii ar trebui…

- ????????????? Sub indrumarea profesorilor de limba romana Cristina Diniș Adam, Violeta Cosma și sprijiniți de conducerea unitații de invațamant, elevii Școlii Gimnaziale „Nicodim Ganea” Bistra au aniversat 168 de ani de la nașterea marelui poet național Mihai Eminescu. In cadrul proiectului educativ…

- Elevii clasei a IV-a A de la Școala Gimnaziala „Mihail Armencea” din Adjud, coordonati de profesorul Irina Vasilache, au prezentat montajul literar-artistic „Sa ne-amintim de Eminescu”. Evenimentul a avut loc la Biblioteca municipala Adjud și, in cadrul lui, elevii au recitat poezii precum: „Lacul”,…

- Luni a fost o zi cu totul speciala la Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu”. Elevii acestei scoli au marcat memoria marelui poet roman, asta la implinirea a 168 de ani de la nasterea celui mai important poet al Romaniei. La serbarea organizata cu prilejul zilei de 15 ianuarie s-au adunat oficialitati,…

- Pe data de 15 ianuarie, cand celebram una dintre personalitațile marcante ale literaturii romane, nimeni altul decat “poetul nepereche”, Mihai Eminescu, a reprezentat pentru elevii Liceului Teoretic Teiuș, Alba, debutul activitaților dedicate culturii naționale. Eminescu este un romantic desavarșit…

- Pentru elevii, invațatorii și profesorii Școlii Gimnaziale ” Mihai Eminescu” Zalau, 15 ianuarie a insemnat intotdeauna o zi cu o semnificație aparte. Este ziua de naștere a aceluia pe care-l denumim generic, Poetul. A aceluia caruia –i purtam cu onoare, responsabilitate și mandrie numele. Nu –l omagiem…

- Consiliul Local al comunei Cumpana, in colaborare cu Liceul Tehnologic Nicolae Dumitrescu, au deschis, ieri, programul activitatilor culturale ale anului 2018. Primul eveniment cultural al anului 2018 a fost cel dedicat omagierii marelui poet Mihai Eminescu. Evenimentul a avut loc in incinta Casei de…

- In prima zi de scoala din 2018 elevii Scolii Gimnaziale Craciunelu de Jos l-au omagiat pe poetul simbol al literaturii romane, Mihai Eminescu si, in acelasi timp au sarbatorit ”Ziua Culturii Nationale’’. Evenimentul intitulat ,,Mihai Eminescu,poetul sufletului meu’’, initiat si coordonat de director,prof.Emilia…

- Elevii de la Scoala Profesionala Speciala Codlea, i-au adus astazi un omagiu poetului emblema al Romaniei , Mihai Eminescu. Festivitatea dedicata zilei de naștere a poetului nepereche Mihai Eminescu și Zilei Culturii Naționale a fost organizata de prof. Maria Valentina Lungoci, cu sprijinul…

- Moment emotionant, ieri, in aula Colegiului National „Mihai Eminescu”, cu ocazia implinirii a 100 de ani de la infiintarea celebrului liceu buzoian. Actualii elevi ai colegiului au avut ocazia sa se intalneasca cu fosti absolventi, astazi persoane publice, si cu autoritatile locale, prezente la festivitate.…

- Scoala Gimnaziala „Ion Creanga” Iasi si Asociatia „Universul Prieteniei” Iasi organizeaza miercuri 17 ianuarie 2018, ora 14, evenimentul cultural „Stelele apun maret” pentru a marca implinirea a 168 ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu si Ziua Culturii Nationale. Elevii scolii vor avea ocazia…

- Dupa aproape 80 de ani in care a functionat fara nicio reparatie capitala, cladirea Colegiului National „Mihai Eminescu” intra in reabilitare. Astfel, cei peste 1.200 de elevi si 100 de dascali care isi desfasoara activitatea in liceul buzoian vor fi mutati temporar intr-o alta cladire din oras.

- Joi, la Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, a avut loc o a doua videoconferința la care au participat elevi și profesori, in dialog cu Școala din Corinaldo, Italia. Elevii din clasele primare au avut ocazia sa stea de vorba cu colegii italieni, sa se cunoasa reciproc și sa dialogheze…