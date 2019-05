Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca echipa sa sa profite de un posibil rezultat favorabil la meciul FC Botosani - Gaz Metan Medias si sa urce pe prima pozitie in clasamentului play-out-ului Ligii I. "Daca s-a dat…

- Antrenorul FC Dinamo, Mircea Rednic, le recomanda campionilor de la CFR Cluj sa se intareasca daca vor sa ajunga in grupele cupelor europene, pentru ca este o pacaleala competitia interna, nu reflecta valoarea reala a echipelor in comparatie cu cele europene, informeaza News.ro.Citește și: Manchester…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca si-ar dori ca formatia sa sa invinga FC Voluntari in meciul de sambata pentru a le face sarbatorile fericite suporterilor 'alb-rosii'. "Legat de meciul de maine, am efectiv complet, nu am accidentari…

- Antrenorul formatiei FC Botosani, Liviu Ciobotariu, a declarat, luni seara, la finalul partidei cu Dinamo, din cadrul etapei a 6-a a play-out-ului Ligii I de fotbal, ca un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil. "Cred ca meritam un punct dupa aspectul jocului, am avut o posesie…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, luni seara, dupa partida cu FC Botosani, din cadrul etapei a 6-a a play-out-ului Ligii I, ca e normal ca jocul formatiei sa nu fie la un nivel ridicat de vreme ce schimba 3-4 jucatori la fiecare meci. "E normal cand schimbi…

- Tehnicianul echipei Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, miercuri, ca va face patru schimbari la meciul cu Poli Iasi, programat, vineri, in etapa a V-a a play-out-ului Ligii I, informeaza News.ro.Citește și: Dirk Nowitzki (40 de ani) si-a anuntat retragerea din NBA "Am concurenta, am…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca actualul lot pe care il are la dispozitie nu ar putea castiga titlul de campioana sezonul urmator, dar ar intra fara probleme in play-off-ul Ligii I. "Ne mai gandim la faptul ca am ratat…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca isi doreste sa incheie sezonul regulat al Ligii I cu o victorie, chiar daca formatia sa nu mai are nicio sansa pentru calificarea in play-off. "In situatia noastra suntem interesati sa luam…