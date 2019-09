Stiri pe aceeasi tema

- Ludogoreț Razgrad a invins cu scorul de 5-1, echipa ȚSKA Moscova, intr-un meci din prima etapa a grupei H a Ligii Europa, in care Claudiu Keșeru a inscris trei goluri. Keșeru a jucat pana in minutul 86. Tot la Ludogoreț, Dragoș Grigore a fost integralist, iar Cosmin Moți a fost rezerva. Tot joi, Dorin…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a reusit un hat-trick pentru Ludogoret Razgrad, in decurs de circa 20 de minute, joi seara, in meciul castigat cu scorul de 5-1, pe teren propriu, cu TSKA Moscova, in Grupa H a Europa League la fotbal. Internationalul roman a punctat in min. 52, 68 si 73…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat un gol pentru Ludogoret Razgrad, care a terminat la egalitate, 2-2, cu NK Maribor, in deplasare, joi, in mansa secunda a play-off-ului Europa League la fotbal. Campioana Bulgariei s-a calificat in grupe dupa 0-0 in primul meci. Oaspetii…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat golul prin care Ludogoret Razgrad a invins-o pe Cerno More Varna cu scorul de 2-1, duminica, in deplasare, in etapa a sasea a campionatului de fotbal al Bulgariei. Gazdele au deschis scorul prin Rodrigo Silva (28), campioana a egalat prin Dan Biton (32), din lovitura…

- Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat doua goluri pentru Ludogoret Razgrad, care a invins-o pe Beroe cu scorul de 4-2,, sambata, la Stara Zagora, in etapa a doua a campionatului de fotbal al Bulgariei. Campioana s-a desprins repede prin dubla lui Jorghinho (9, 35), gazdele au redus din…

