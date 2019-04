Forţele guvernamentale din Afganistan resping un asalt al talibanilor la Kunduz Talibanii au lansat o ofensiva "bine coordonata" impotriva punctelor de control de securitate, pentru a ocupa orasul Kunduz din nordul Afganistanului, dar atacul a fost respins, iar luptele continua pentru respingerea insurgentilor pe o distanta mai mare, a declarat sambata un oficial local citat de Xinhua. Asaltul a inceput din trei directii, la ora locala 02.00, a precizat Inamudin Rahmani, purtator de cuvant al politiei provinciei. Potrivit acestuia, talibanii au suferit pierderi - peste 10 luptatori ucisi, inclusiv doi straini, si 10 raniti, iar intensitatea luptelor a scazut, insa doi civili… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

