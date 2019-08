Stiri pe aceeasi tema

- egizoarea Catalina Buzoianu a incetat din viața. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a Casei de Producție TVR. "Drum lin in lumina, Catalina Buzoianu (13 aprilie 1938 - 3 august 2019)", este anunțul postat de Casa de producție TVR. Actrița Oana Pellea a transmis și ea un mesaj de condoleanțe…

- Marian Radulescu, actor al Teatrului Excelsior, a decedat in urma cu doua zile. Anuntul a fost facut de colegii sai pe pagina de Facebook a institutiei. Se pare ca acesta s ar fi aruncat in gol de la etajul patru al blocului in care locuia. Actor dedicat ce facea publicul spectator sa se identifice…

- Remus Constantin Opriș, unul dintre liderii PNȚCD, a murit luni, la varsta de 60 de ani. Anunțul decesului a fost facut pe Facebook de fostul parlamentar țaranist Radu Ghidau. Nascut la 20 noiembrie 1958, Remus Opriș, medic de formație, a ...

- Rudel Obreja, fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, a fost implicat intr-un accident, in urma caruia o persoana a decedat. Anuntul a fost facut de Obreja pe Facebook, care asigura ca nu a avut niciun...

- Un procuror de la DNA a solicitat, luni, judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție, condamnarea la inchisoare cu executare fostului consilier prezidențial și ex-deputat PNL de Buzau George Scutaru și a fostului deputat liberal Dan Motreanu in dosarul in care cei doi au fost achitați in…

- Un cunoscut medic primar de Ortopedie si traumatologie din Constanta s a stins din viata. Anuntul a fost facut pe Facebook. "Cu durere in suflet, anunt pe cei care l au cunoscut, ca astazi bunul meu prieten si nepretuitul meu coleg, doctor Eugen Rubeli, a trecut in nefiinta. Ma rog ca lacrimile mele…