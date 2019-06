Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May urmeaza sa demisioneze vineri din funcție din cauza rebeliunii din cadrul cabinetului de miniștri, razvratire provocata de planul ei de Brexit, scrie The Times. Ea a sfidat miercuri seara tentativa de a o forța sa plece din Downing Street, insistând ca va…

- Premierul Theresa May va prezenta parlamentarilor britanici in prima saptamana din luna iunie, pentru a treia oara, proiectul de lege privind acordul de retragere a Marii Britanii din UE, a anuntat marti un purtator de cuvant din Downing Street, informeaza Reuters si AFP. Anuntul a fost facut la incheierea…

- Liderul conservator ar fi pe punctul de a accepta sa lase Regatul Unit într-o uniune vamala cu UE, dupa cum doreste liderul opozitiei laburiste. Dar anumite puncte ramân de aplanat, si Partidul Laburist nu are interes sa îi sara în ajutor, potrivit Les Echos, citat de Rador.La…

- Liderul opozitiei laburiste britanice, Jeremy Corbyn, a declinat invitatia de a lua parte la banchetul de stat ce va avea loc în onoarea presedintelui american Donald Trump, asteptat într-o vizita de stat în Regatul Unit între 3 si 5 iunie, transmit AFP si dpa, citate de Agerpres.'Jeremy…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat invitatia reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord de a efectua o vizita de stat in Marea Britanie, in luna iunie, anuntat marti Palatul Buckingham, relateaza Reuters. Trump si sotia sa, Melania, vor efectua…

- Financial Times: Procurorii din Tokyo l-au arestat pentru a patra oara pe Ghosn ● Bomba demografica: Finlanda transmite un avertisment Europei ● La Libre Belgique: Theresa May cere o noua amânare, Jeremy Corbyn accepta sa o întâlneasca pentru a iesi din impas ● Les Echos: Investițiile…

- Theresa May a purtat, miercuri, discutii constructive cu liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, cu privire la depasirea impasului legat de Brexit, ambele parti demonstrand flexibilitate in abordare, a comunicat un purtator de cuvant al biroului premierului. "Discutiile de astazi au fost constructive,…

- Ministerul Apararii britanic a anuntat miercuri lansarea unei anchete dupa aparitia pe retelele sociale a unei inregistrari video in care soldati aflati in misiune in Afganistan se antreneaza tragand in portretul liderului opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, potrivit France Presse citata de Agerpres.…