Filiala ALDE Dolj este in conflict deschis cu președintele partidului, Calin Popescu Tariceanu, dupa ce a fost dizolvata de catre un personaj numit de fostul președinte al Senatului. Intr-o scrisoare deschisa, membrii de partid il ataca dur pe Tariceanu și pe emisarul sau, Daniel Chițoiu, solicitand restaurarea lucrurilor in ordinea inițiala. „Nu suntem argați pe moșia unui lider, indiferent de numele sau! Am vrut un parteneriat cu dumneavoastra, nu o relație de tip palmași-boier!” i-au transmis membri ALDE Dolj lui Tariceanu, intr-o scrisoare deschisa semnata de membrii de partid și publicata…