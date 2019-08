Stiri pe aceeasi tema

- Atenție, șoferi! Se va circula cu restricții pe mai multe artere din oraș, in perioada urmatoare. ”In perspectiva anului 2021, cand Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii, municipalitatea realizeaza in oras mai multe lucrari care au drept scop fluidizarea circulatiei in zona centrala, prin largirea…

- In ultimele doua zile au aparut la suprafața mai multe detalii privind situația din cadrul Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana și a gestionarii titlului de Capitala Culturala Europeana. Chris Torch, fostul director artistic, a ieșit public cu o scrisoare deschisa, unde declara ca exista…

- In ședința extraordinara de vineri, 5 iulie, consilierii județeni din Timiș au aprobat alocarea sumei de 500.000 de lei pentru Timișoara 2021 – Capitala Culturala Europeana. Banii reprezinta cotizația pentru anul 2019 la asociatia in cauza. The post CJ Timiș platește cotizația pentru TM 2021 – Capitala…

- Consiliul Județean Timiș a reușit sa aprobe, in sfarșit, cotizația catre Asociația „Timișoara, 2021 – Capitala Europeana a Culturii” pe acest an. In total, este vorba de o suma care se ridica la 500.000 de lei, un proiect de hotarare in acest sens fiind votat in ședința extraordinara a CJ Timiș de astazi.…

- Unul dintre rockerii banațeni cu experiența a revenit pe scena cu trupa Pandora, dupa trei ani de pauza. Cunoscut in randul rockerilor dupa porecla „Shimmy“, Adrian Șamanțu ne-a acordat un amplu interviu in care vorbește despre pasiunea pentru muzica, scena timișoreana sau Capitala Europeana a Culturii.…

- Guvernul Romaniei a adoptat, in ședința din 12 iunie 2019, o Ordonanța de Urgența privind stabilirea unor masuri organizatorice și financiare pentru susținerea desfașurarii Programului cultural național „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2021”.Ordonanța reglementeaza modul…

- Simona Neumann și Nemanja Milenkovic s-au intalnit marți, 4 iunie, in orașul de pe Bega pentru a semna protocolul de colaborare intre cele doua orașe, Timișoara și Novi Sad. Cooperarea intre cele doua regiuni va fi realizata prin colaborari de bune practici, incurajarea schimbului de artiști, organizarea…

- Reprezentanții orașelor Timișoara și Novi Sad, capitalele culturale Europene ale Culturii – in 2021, Simona Neumann, director executiv, și Nemanja Milenkovic, CEO, au semnat astazi un protocol de colaborare pentru a realiza evenimente comune și pentru a se susține reciproc in perioada urmatoare. Timișoara…