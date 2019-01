Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea fundamentalista somaleza Al-Shabaab, afiliata rețelei teroriste Al-Qaida, susține ca a comis atentatul din Nairobi, Kenya, soldat cu cel puțin 21 de morți, ca reacție la decizia președintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaște orașul Ierusalim drept capitala a Israelului, informeaza Mediafax."Mujahedini…

- Meteorologii au emis, pentru Bucuresti, o informare pentru ziua de marti, cand va ninge de la ora 9:00 si pana la ora 11:00. Potrivit ANM, in acest interval se va depune un strat nou de zapada, de 3 centimetri.

- Vremea va fi in general inchisa in Capitala in orele urmatoare, iar incepand de joi seara si pe parcursul noptii va ninge, temporar ninsoarea va fi moderata cantitativ si se va depune strat nou de zapada...

- Meteorologii au emis, miercuri, avertizari cod galben de ceata densa care reduce vizibilitatea sub 200 de metri pentru județul Vrancea și ninsori pentru Maramureș. Se va depune un nou strat de zapada de 7 - 10 centimetri, scrie Mediafax.Astfel, pana la ora 10.00, este cod galben de ninsori…

- A nins puternic in ultimele zile, in toata țara, iar zapada s-a depus in strat consistent. In multe zone ale țarii a fost perburbat traficul rutier și s-au produs și avarii la rețeaua de electricitate. La Ranca, imaginile surprinse luni dimineața arata troiene de zapada de cel puțin 1 metru inalțime.…

- Echipajele ISU Bucuresti-Ilfov au intervenit, de duminica noapte si pana luni la ora 7:00, in 28 de situatii cu probleme generate de ninsoare, cele mai multe au vizat copaci cazuti pe strada sau pe masini. 19 masini au fost avariate.