- Am intrat in ultima decada a lunii aprilie, dar iarna ne arata ca nu a plecat in totalitate. Dovada este zapada inregistrata azi pe Magura Priei. In varf, stratul de zapada masoara aproximativ 30 de centimetri, conform masuratorilor efectuate de voluntarii de la Severe Weather Alert Salaj. Ninsorile…

- Un ucrainean de 38 de ani este cautat marți de salvamontiști in Munții Maramureșului, unde, pe alocuri, zapada masoara doi metri. Soția barbatului a alertat autoritațile dupa ce timp de patru zile a așteptat un semn de la soțul ei, potrivit mediafax. Salvatorii din cadrul Salvamont Maramureș intervin…

- La Brașov a nins peste noapte. Pe Valea Prahovei, unde oricum se circula greu și in condiții normale, s-a depus un strat consistent de zapada, așa ca drumarii au intervenit pe șosele cu zeci de utilaje.

- Autoritatile din Brasov anunta ca in acest sfarsit de saptamana se schiaza in conditii bune pe mai multe partii din statiunea Poiana Brasov, unde stratul de zapada masoara 30 de centimetri. Mii de turisti petrec weekendul in zona Brasovului, care zilele acestea gazduieste festivalul de muzica Massif.…

- Autoritatile din Brasov au transmis vineri, 15 martie, ca se va schia in conditii bune in statiunea Poiana Brasov, unde stratul de zapada are 30 de centimetri. Mii de turisti sunt așteptați in weekend in zona Brasovului, care gazduieste festivalul de muzica Massif, a relatat news.ro.„Se schiaza in conditii…

- In Muntii Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, "in ultimele 36 de ore s-au semnalat ninsori insemnate cantitativ, care au depus local 25-30 cm de zapada proaspata, iar ninsorile vor continua si in urmatorul interval, ceea ce va duce la acumulari suplimentare, care vor mai depune 15-20 cm de…

- O furtuna de iarna cu deplasare rapida ar urma sa afecteze nord-estul Statelor Unite marti dimineata si sa aduca un strat de zapada cu grosimea de pana la 15,2 centimetri la New York, inainte sa se deplaseze spre nord mai tarziu in cursul aceleiasi zile si sa genereze la Boston un strat de zapada de…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare de producere de avalanse, de gradul patru pe o scara de la unu la cinci, la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras, in zona turistica Balea Lac.