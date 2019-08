Femeie cu copil, spulberați de pe trecerea de pietoni. Trafic blocat pe DN7 O femeie cu un copil au fost spulberați de pe o trecere de pietoni. Accidentul grav a avut loc pe Drumul Național 7 in localitatea Lipova. Conform reprezentanților IPJ Arad, accidentul s-a produs in urma cu 30 de minute. Cele doua persoane erau angajate in traversarea drumului național și au fost lovite de catre un TIR. Din primele informații se pare ca victimele au 32 de ani, respectiv 6 ani, copilul. De asemenea, șoferul TIR-ului are 39 de ani și este din București. Polițiștii fac cercetari la fața locului, iar traficul rutier este blocat total. VEZI ȘI: Trafic… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

