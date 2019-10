Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizeaza, vineri, 25 octombrie, incepand cu ora 11.00, vernisajul expoziției „Tare ca piatra”, semnata de Costel Paun din Roșiorii de Vede. Artistul iși materializeaza expresivitatea artistica intr-un obiect mai puțin folosit in sculptura, respectiv in piatra. Pe langa piatra, Cornel Paun mai sculpteaza și in lemn. Artistul din Rosiorii de Vede a realizat zeci de lucrari in piatra care au fost admirate in ultimii ani la mai multe expoziții de la nivel național. Costel Paun, nascut la 25 august 1951, spune ca sculptura…