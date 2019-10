Stiri pe aceeasi tema

- Conform exit poll, profesorul Kais Saied este caștigator detașat, probabil cu peste 77%. Rezultatele oficiale vor fi disponibile maine. El a candidat impotriva mogulului media Nabil Karoui, de 56 de ani, care a facut campanie din inchisoare dupa ce a fost arestat sub acuzația de spalare de bani și…

- Candidatul la alegerile prezidentiale din Tunisia, magnatul media Nabil Karoui, a fost intampinat ca un erou miercuri seara la iesirea din inchisoare, o lovitura de teatru cu doar 4 zile inaintea celui de-al doilea tur al al scrutinului prezidential in care se va confrunta cu juristul independent…

- Instanta insarcinata cu organizarea alegerilor in Tunisia (Isie) a confirmat miercuri ca al doilea tur al alegerilor prezidentiale va avea loc in 13 octombrie, dupa apeluri de a amana scrutinul formulate de partidul unui candidat aflat in detentie, informeaza AFP. Potrivit Isie, campania…

- Marți au fost date publicitații la Tunis rezultatele finale ale primului tur de scrutin. Kais Saied si Nabil Karoui s-au calificat pentru al doilea tur. Ei au obținut respectiv 18,40% și 15,58% din sufragii. Deși in sondajele realizate in perioada campaniei il dadeau favorit, candidatul partidului la…

- Universitarul independent Kais Saied si omul de afaceri in prezent in inchisoare Nabil Karoui se vor infrunta in al doilea tur de scrutin al alegerilor din Tunisia, a anuntat marti forul electoral (ISIE), relateaza AFP.Potrivit rezultatelor oficiale, Kais Saied a obtinut "18,4%" din voturi…

- Universitarul independent Kais Saied si omul de afaceri in prezent in inchisoare Nabil Karoui se vor infrunta in al doilea tur de scrutin al alegerilor din Tunisia, a anuntat marti forul electoral (ISIE), relateaza AFP. Potrivit rezultatelor oficiale, Kais Saied a obtinut "18,4%" din voturi si Nabil…

- Universitarul fara partid politic Kais Saied se claseaza primul in urma primului tur de scrutin al alegerilor prezidentiale tunisiene, cu 19% din voturile exprimate, potrivit unor rezultate oficiale preliminare, a anuntat luni instanta alegerilor (Isie), relateaza AFP potrivit news.ro.Potrivit…