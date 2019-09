Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo va juca marți, de la 16:30, cu UTA Arad, in 16-imile Cupei Romaniei. Inainte de meci, antrenorul Dusan Uhrin jr. spune ca are probeme de loc. UTA Arad - Dinamo va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Look Plus și TV Digi Sport „Avem ceva probleme de efectiv. Fabrini acuza…

- FC U Craiova 1948, echipa din Liga 3, va juca marți, 24 septembrie, in 16-imile Cupei Romaniei contra celor de la U Cluj. FC U Craivoa 1948 - U Cluj se va juca marți, de la 21:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Look Plus și TV Digi Sport. Formația patronata de…

- U Craiova și FCSB vor juca duminica, de la ora 21:00, in derby-ul etapei a 9-a din Liga 1, iar Gigi Becali este increzator in echipa sa. Craiova - FCSB se joaca duminica de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT și video pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. ...

- Ante Puljic (31 de ani, fundaș central), recent transferat de Dinamo, este probabil sa imbrace din nou tricoul „roș-albilor”, chiar in „derby”-ul cu FCSB de peste 3 saptamani. Dinamo - Botoșani, meciul din etapa a 9-a a Ligii I, se joaca sambata, 9 septembrie, de la ora 21:00. Meciul va fi in format…

- Galeria lui CFR Cluj a anunțat ca nu se va prezenta la meciul impotriva celor de la Dinamo, deoarece sunt nemulțumiți de restricțiile de securitate impuse de catre campioana Romaniei in privința achiziționarii biletelor. CFR Cluj - Dinamo se joaca azi, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT și video…

- Dinamo va juca sambata, de la ora 21:00, contra campioanei CFR, intr-un meci care sa va juca la Cluj. Pe banca echipa roș-albe va sta secundul Sebastian Moga, care-i va lua locul lui lui Eugen Neagoe, dupa problemele pe care acesta le-a avut la inima la meciul cu Craiova. CFR Cluj - Dinamo se joaca…