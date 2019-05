Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare ar fi evadat din inchisoare, in Madagascar, cu cateva zile inainte de a fi extradat in Romania. Poliția Romana a transmis, insa, ca nu s-a primit nicio informare oficiala in acest sens,cu privire la fostul primar al Constanței.

- Șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, aduce acuzații grave la adresa președintelui Klaus Iohannis, despre care susține ca i-ar fi cumparat tacerea lui Augustin Lazar. Preșdintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca președintele Klaus Iohannis i-a „cumparat” tacerea procurorului general,…

- Conglomeratul american General Electric (GE) trebuie sa plateasca o amenda de 52 de milioane de euro (58 de milioane de dolari) pentru ca a furnizat UE informatii incorecte cand a solicitat aprobarea pentru achizitionarea LM Wind, producatorul danez de componente pentru turbine eoliene, a anuntat luni…

- Din cauza deciziei GE de a oferi informatii incorecte, autoritatea de concurenta a UE nu a avut la dispozitie toate datele cand a analizat cazul, a declarat comisarul european pentru concurenta, Margrethe Vestager. Oficialul european a adaugat: "Evaluarea noastra privind fuziunea si adoptarea…