- Se aud scancete de bebelus in casa Dianei Dumitrescu, care a nascut in urma cu doar cateva zile un baietel de nota 10, scrie click.ro. Actrita este in culmea fericirii de cand a devenit mamica si a impartasit bucuria cu fanii ei. "Acum un an de zile spuneam amandoi un DA hotarat, fericiti si bucurosi…

- Feli traiește fericirea suprema de cand a devenit mamica pentru prima oara, iar micuța Luna i-a schimbat viața la 180 de grade. Indragita artista a impartașit cu fanii virtuali o experiența pe care nu o va uita atat de ușor.

- Imaginati-va urmatoarea situatie. EL si EA, casatoriti de 6 ani, cu un mariaj totusi reusit. Ii macina o singura problema. GELOZIA extrema a sotului, care a ajuns la cote atat de mari, incat nu-si mai lasa nevasta sa mearga singura nici pana la toaleta! Totul devenea o apocalipsa atunci cand EA „indraznea"…

- Respira si gandeste in liniste, cumva incearca sa refaci doar puzzle-ul mintii tale impartite intre planuri, griji, probleme, solutii, loc de munca, familie, viata profesionala, viata personala. Daca esti sincer cu tine o sa vezi ca nu ai o viata chiar atat de trista cum crezi tu;…

- Monica Iagar este insarcinata din nou, la varsta de 46 de ani și așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. Fosta soție a lui Cosmin Cernat iși cunoaște actualul iubit, de aproape 20 de ani, iar acum face primele declarații despre povestea lor de iubire. „Iubirile mele sunt copiii, el este…

- Roxana Ciuhulescu a trecut printr-o intervenție chirurgicala la ochi, dar se simte destul de bine și se recupereaza rapid. In legatura directa pentru „Star Matinal”, vedeta a povestit totul despre aceasta operație.