Stiri pe aceeasi tema

- Iasmina Milutinovici Hill, romanca maritata cu cel care detine Statuia Libertatii, a nascut un baietel in urma cu cateva ore. Iasmina Milutinovici Hill a facut publica si prima fotografie cu bebelusul, la scurt timp dupa ce l-a adus pe lume. Blondina s-a fotografiat pe patul de spital, tinandu-si copilul…

- Francezul Harlem Gnohere (30 de ani) nu s-a intors cu restul colegilor de la FCSB in Romania. Atacantul a primit permisiunea lui Mihai Teja de a mai petrece cateva zile cu familia. Gnohere, unul dintre cei mai curtați fotbaliști din Liga 1 in aceasta iarna, le-a dat emoții fanilor celor de la FCSB.…

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, detoneaza bomba inceputului de an in showbiz! Codin Maticiuc, cel mai ravnit burlac din tara, urmeaza sa devina tatic! Paparazzii nostri au imagini exclusive cu cea care ii va darui celebrului crai primul copil.

- Teodora Becali se iubeste cu Mihai Theodor Mincu, alintat "printisorul de Dobroești". Cei doi au fost surprinti de SpyNews intr-o zona de fite din Capitala. Alexandra Becali, cea mai tare AROGANTA. Cum a aparut la mall fiica lui Gigi Becali FOTO "Printisorul de Dobroești" a asteptat…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dan Badea si sotia sa, Madalina, vor deveni parinti! Nevasta actorului este insarcinata in sase luni, iar paparazzii Spynews.ro au primele imagini cu viitoarea mamica in rolul de graviduta.

- Cel mai nou bloc construit in centrul Buzaului, pe Strada Frasinet a ajuns la inalțimea maxima dupa o munca titanica depusa de echipa de contructori contractata de dezvoltatorul imobiliar. S-a muncit in ritm alert toata din vara și pana la mijlocul lunii noiembrie, dovada ca muncitorii romani sunt inca…

- Spynews.ro a intrat in posesia unor imagini xocante, de la locul dublului asasinat din Buftea, unde un irakian cu cetE:enie norvegianE "i-a hEcuit so:ia "i soacra dupE care murit, la randul sEu, impu"cat de un poli:ist.