Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul sportiv caritabil #MareaTzopaiala, editia a 3-a, prin care se strang bani pentru copiii din centrele educationale ale Fundatiei Inovatii Sociale "Regina Maria" din Baneasa si Clinceni, va avea loc duminica, in Parcul Herastrau, intrarea Charles de Gaulle, intre orele 10,00 - 16,00.…

- Kinga Sebestyen tine ore de Kangoo Jumps pentru ca 200 de copii sa primeasca educatia necesara Duminica, 9 iunie, de la ora 11.00, Kinga va tine doua ore de Kangoo Jumps in Parcul Herastrau din Bucuresti, iar donatiile participantilor si taxa de inscriere vor fi redirectionate pentru a sustine educatia…

- Dacian Cioloș a declarat ca votul exprimat duminica arata ca „Romania renaște”, dupa inchiderea urnelor, duminica, la ora 21. Liderul PLUS le-a mulțumit romanilor din diaspora care s-au mobilizat pentru a vota. „Votul de astazi arata ca Romania renaște și ca romanii au redat sens democrației prin votul…

- Fostul primar al Constantei a fost adus pe pista aeroportului Charles de Gaulle din Paris cu 70 de minute inainte de decolarea avionului catre Bucuresti, insotit de o escorta formata din 12 politisti francezi si romani. El a ajuns la Paris, astazi, de la Antananorivo, la ora locala 10.30. Radu Mazare…

- Radu Mazare a fost surprins de reporterul Observator.tv in avionul care il aduce pe fostul primar in Romania, in aceasta seara. Observator.tv a publicat o imagine cu fostul edil al Constanței in aeronava care va ateriza in jurul orei 20:10 pe Aeroportul "Henri Coanda". Aeronava care il aduce pe Radu…

- Observator a obtinut, in exclusivitate, imagini cu Radu Mazare in avionul cu care este adus in Romania, in aceasta seara.Reporterul special Sonia Simionov se afla in avionul Tarom care va ateriza, la Bucuresti, in jurul orei 20.10, si care il aduce pe Radu Mazare in tara.Imaginile filmate in avion,…

- In vara acestui an se implinesc 51 de ani de la construirea primului autoturism romanesc de oras. Este vorba de „Dacia 1100” culoare crem (A40), fabricata de baimareanul Istvan Shandor Strebeli, care a fost facuta cadou lui Nicolae Ceausescu. Asa stia conducatorul suprem, dar in realitate era al treilea…

- Cea de-a zecea ediție a Targului dedicat Sarbatorilor Pascale din Capitala – „Traditii și Flori de Sarbatori”, are loc in Parcul Regele Mihai I (fost Hersastrau), intrarea Charles de Gaulle, in perioada 20 - 29 aprilie 2019. Evenimentul, organizat de Primaria Municipiului București (PMB), prin Creart…