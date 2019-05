Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de transport alternativ Uber și Bolt ar putea disparea incepand de joi, 16 mai, dupa ce va intra in vigoare o modificare a Legii Taximetriei care va bloca ieșirea șoferilor pe trasee. Mai exact, orice șofer care este prins de Poliție ca efectueaza servicii de transport fara a avea autorizație…

- Grupul progressive metal Tool a lansat, in timpul unui concert sustinut in Jacksonville duminica seara, primele piese in decurs de peste un deceniu, potrivit news.ro.„Descending” si „Invincible” au facut parte din setlistul de 11 piese al concertului din cadrul festivalului Welcome to Rockville,…

- 23 de tone de ceapa uscata din Polonia și 200 de kilograme de usturoi din China reprezinta doar o parte din cantitațile de produse alimentare (legume și fructe) confiscate in cadrul acțiunii "Demetra". Au fost conficate și cantitați mari de cartofi, mere, ardei gras, roșii, vinete și morcovi Autoritatea…

- SUA si cinci tari europene au cerut joi o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU consacrata situatiei din Sudan, dupa lovitura de stat din aceasta tara care a dus la indepartarea de la putere a presedintelui Omar al-Bashir, au anuntat surse diplomatice, relateaza AFP preluat de agerpres.…

- Comandamentul operatiunii navale europene Atalanta, specializata in combaterea pirateriei in largul coastelor Somaliei, a fost transferat vineri din Regatul Unit in Spania, informeaza AFP. O ceremonie desfasurata la baza Rota din Andaluzia (sudul Spaniei) a marcat preluarea mandatului de comandant al…

- Franța este pe primul loc in Europa la plațile efectuate beneficiarilor de fonduri europene, iar Romania ocupa locul doi, anunța un comunicat al Ministerului Agriculturii. „Din punct de vedere al nivelului plaților efectuate catre beneficiarii FEADR, Romania ocupa locul 2 in Uniunea Europeana, dupa…

- Parlamentul European o nominalizeaza pe Laura Codruta Kovesi pentru ocuparea functiei de procuror-sef european, potrivit unui comunicat al Grupului Verzilor, care are un membru in echipa de negociatori. „Astazi, conferinta presedintilor din Parlamentul European a decis nominalizarea Laurei Codruta Kovesi,…

- Politia de Frontiera Arad precizeaza, in legatura cu persoanele care au fost retinute la Nadlac si care ar fi suspecte de comiterea crimei de la Slobozia Ciorasti din judetul Vrancea, ca este vorba de trei barbati, cu varste cuprinse intre 28 si 47 de ani, care intentionau sa paraseasca Romania.…