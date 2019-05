Ultimele proiectii ale rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul European au confirmat pierderile principalelor doua grupuri politice de centru-stanga si centru-dreapta si progresele realizate de liberali si de Verzi, relateaza dpa si AFP.



Partidul Popular European de centru-dreapta este acum creditat cu 178 de locuri, mai putine cu 38 in comparatie cu fostul Parlament European, in timp ce Alianta Progresista a Socialistilor si Democratilor (S&D) ar fi castigat 152 de locuri, mai putine cu 33 decat in precedentul legislativ, ceea ce inseamna ca principalele doua grupuri nu mai detin…