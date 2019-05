Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca nu i-a raspuns inca prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, la scrisoarea in care vorbeste despre pericolul activarii articolului 7. ”Mi se pare ca acum se actioneaza politic”, a spus Dancila, spunand ca este ”nepotrivit”…

- "Noi suntem militari, chiar proiectul e usor militarizat in sensul bun al cuvantului, si nu ne place sa ne jucam. Anul viitor, sunt convins ca pe o organizare ireprosabila - omul sfinteste locul intotdeauna - o sa ajungem unde am fost, adica la peste 10 la suta la locale si la generale", a precizat…

- Premierul olandez Mark Rutte, aflat la Sibiu pentru a participa la summitul informal al liderilor UE, a declarat ieri ca Romania va putea intra in spatiul Schengen dupa ce va incepe sa respecte valorile democratiei si ale statului de drept, potrivit Mediafax. Intrebat cand considera ca Romania va fi…

- Romania și romanii merita mai mult respect in UE! Cred asta. In Parlamentul European voi cere ce ni se cuvine! Cu acest crez merg, impreuna cu intreaga echipa PSD, in aceste alegeri. Cu maxima hotarare! Meritam mai mult ca stat și voi acționa cu determinare ca vocea mea sa fie auzita la nivelul Parlamentului…

- O sectie de vot pentru alegerile Europarlamentare a fost deschisa la Ambsada Romaniei in Moldova.Institutia anunța intr-un comunicat de presa, ca la data de 26 mai 2019, in Romania se vor desfașura alegerile pentru Parlamentul European.

- Un barometru publicat de Europa FM arata ca PSD se clatina din temelii la apropiatele alegeri europarlamentare. In perioada 23-26 mai, cetatenii din statele membre UE vor alege, prin vot direct, noul Parlament European. Alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European se vor desfasura pe…

- Deputatul PNL de Ilfov Daniel Gheorghe propune renuntarea la dorinta de a adera la spatiul Schengen. Propunerea vine in contextul in care Uniunea Europeana urmeaza sa impuna vine pentru spatiul Schengen cetatenilor americani."Romania sa renunțe la spațiul Schengen, acum! Introducerea vizelor…

- Rezultatul prin care Laura Codruta Kovesi a devenit favorita in cursa pentru a deveni Procuror sef european a fost foarte strans. Ea a obtinut 26 de voturi in Comisia de Libertati civile. Este o rasturnare de situatie fata de votul din Consiliul UE, de la nivelul ambasadorilor, unde Laura Kovesi s-a…