Candidatul socialist la presedintia viitoarei Comisii Europene, olandezul Frans Timmermans, a votat joi in alegerile europarlamentare din tara sa, exercitandu-si dreptul constitutional la Colegiul Bernardinus din orasul Heerlen, in sudul Olandei, noteaza politico.eu. Imbracat cu un sacou gri si o camasa roz, Timmermans a sosit pe jos la sectia de votare. Dupa ce a schimbat cateva cuvinte cu cei prezenti, a intrat in cabina de vot. Multi elevi de la Colegiul Bernardinus urmau sa dea examenele finale joi, iar fostul ministru de externe olandez se afla si el in fata unui posibil moment de cotitura…