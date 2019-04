Stiri pe aceeasi tema

- Premierul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a proclamat victoria partidului PSOE în alegerile legislative de duminica si s-a aratat dispus sa faca coalitie cu "toate gruparile pentru a guverna în limitele Constitutiei", ceea ce pare a fi, pe lânga comunicarea disponibilitatii,…

- Spaniolii revin la urne duminica pentru un scrutin anticipat cu rezultat incert, în care seful guvernului socialist - considerat favorit în sondaje - avertizeaza împotriva recrudescentei extremei drepte, potrivit France Presse, citata de Agerpres.Considerat marginal în urma…

- „Daca vom fi alesi deputati europeni, vom fi deputati europeni. Nu doar pentru ca regulamentul o spune, ci pentru ca toate precedentele spun ca imunitatea este activata din momentul in care esti ales', a declarat miercuri Puigdemont, intr-o conferinta de presa la Bruxelles. Carles Puigdemont…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, care traieste in exil autoimpus in Belgia, va candida la alegerile europarlamentare din 26 mai. Puigdemont este principalul candidat al partidului Junts per Catalunya, relateaza Reuters, scrie news.ro.Carles Puigdemont, in varsta de 56 de ani, a fugit…

- Carles Puigdemont, fost președinte al regiunii spaniole Catalonia, intenționeaza sa candideze la alegerile europarlamentare din data de 26 mai, urmand sa ocupe prima poziție a listei propuse de alianța separatista JuntsxCat, au anunțat autoritațile catalane, potrivit Dpa, scrie Mediafax.Avandu-l…

- Carles Puigdemont, fost președinte al regiunii spaniole Catalonia, intenționeaza sa candideze la alegerile europarlamentare din data de 26 mai, urmând sa ocupe prima poziție a listei propuse de alianța separatista JuntsxCat, au anunțat autoritațile catalane, potrivit Dpa citata de Mediafax.Avându-l…

- Carles Puigdemont, fostul presedinte al guvernului regional catalan, refugiat in Belgia dupa ce risca sa fie arestat in Spania pentru tentativa de secesiune a Cataloniei, a anunțat ca va candida la alegerile europarlamentare din partea partidului separatist JxCat. ”Cea mai buna modalitate de a continua…

- Fostul presedinte al guvernului regional catalan, Carles Puigdemont, refugiat in Belgia in timp ce este urmarit de justitia spaniola pentru tentativa de secesiune a Cataloniei, va deschide lista partidului JxCat (formatiunea separatista care conduce executivul catalan) la alegerile europarlamentare…