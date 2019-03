Europarlamentare 2019. Vasile Blaga: Nu avem prieteni în campania electorală "Suntem in competitie electorala cu toti cei care au depus liste electorale, cu toate partidele; nu avem prieteni in campania electorala. Avem si o carte de vizita, nu ca ALDE, care nici nu stiau in ce familie europeana vor merge sau ca altii care vor sa ne scoata din Europa, cum e PSD", a afirmat Vasile Blaga, la lansarea candidatilor PNL in alegerile europarlamentare. El a subliniat ca prin aceste alegeri se pun bazele castigarii prezidentialelor, dupa care vor urma localele. "Va trebui sa scoatem la parlamentarele de anul viitor acel scor care sa permita cu adevarat PNL sa guverneze.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

