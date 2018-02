Este in mare trend o RETETA INEDITA de CAFEA CU UNT. De ce este bine sa pui putin unt in licoarea diminetii

Stiri pe aceeasi tema

- Mod de preparare Chec cu pere caramelizate Pere. Pui zaharul impreuna cu apa pe foc mediu spre mare. Tai perele in bucati potrivit de mici si le stropesti cu suc de lamaie. Cand zaharul e lichid si caramelizat adaugi perele si amesteci cu grija. Caramelul se va intari putin insa il…

- Berbec Se intrezaresc modificari in relațiile familiale. Sunt posibile discuții aprinse pe teme patrimoniale. Insa, cu puțin efort și bunavoința vei reuși sa lamurești orice disputa, ba chiar sa mulțumești pe toata lumea. Orienteaza-ți eforturile spre imbunatațirea condițiilor spațiului in…

- Una dintre personalitatile cele mai interesante ale momentului Unirii de la 1918 ce a reprezentat cercul electoral Baia Mare in calitate de delegat ales, in jurul caruia imaginarul si realul coexista fiind destul de greu de separat, o reprezinta Alexiu Pocol, un personaj complex si dinamic, uneori controversat…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP transmite ca in ziua de 26 01 2018, ora 08:21 ora Romaniei s a produs in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter, la adancimea de 113km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor…

- O analiza efectuata de Centrul Antidrog scoate la iveala rezultate ingrijoratoare. Respectivul sondaj la care au raspuns aproape 750 de elevi botoșaneni a fost efectuat in 2016 insa a fost facut public recent deoarece interpretarea datelor a reprezentatant un proces de durata. Bilanțul este un ingrijorator…

- Cel puțin patru persoane au murit, marți, in Germania in urma unei coliziuni dintre un elicopter și un avion produsa in sud-vestul țarii, scrie Daily Express. Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situat in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane,…

- Cel putin sapte cetateni ucraineni se numara printre victimele atacului terorist de la Hotelul Intercontinental din capitala Afganistanului, Kabul, a informat luni presa locala, citand un ambasador al Ucrainei, transmite agentia Xinhua. Viktor Nikitiuk, ambasadorul Ucrainei in Tadjikistan…

- Simona Halep a jucat cel mai lung meci al carieri, 3 ore si 45 de minute cu Laura Davis (Statele Unite), pentru o calificare in optimile de finala ale Australian Open: 4-6, 6-4, 15-13. Dupa un efort colosal si recuperarea pe care a efectuat-o imediat dupa meci, numarul 1 mondial a avut puterea sa…

- Un profesor debutant castiga, in Romania, mai putin decat un muncitor necalificat. Iar acest lucru se intampla de foarte mult timp. Dupa zeci de ani in care au facut mitinguri si greve, chiar si dascalii par sa se fi resemnat. Putin primesc, putin investesc in profesia lor.

- Haos pe o automagistrala din Cehia. 30 de vehicule, printre care si camioane, s-au ciocnit in lant. Cel putin zece oameni au fost raniti. Potrivit fortelor de ordine cehe, accidentele s-au produs din cauza poleiului format pe carosabil in urma ninsorilor abundente.

- Soldatii rusi au inceput in forta anul acesta antrenamentele. Numai trupele aeropurtate au planificate peste 500 de exercitii militare, pe 2018, pentru a-si imbunatati abilitatile de lupta.

- Publicatia Washington Post a monitorizat toate declaratiile suspecte ale presedintelui de la Casa Alba in primele 100 de zile ale presedintiei sale. In urma monitorizarii a reiesit ca Donald Trump ar fi spus, in medie, 5,6 minciuni pe zi, relateaza aceeasi sursa. Pragul de 2.000 de minciuni…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a postat, sambata, patru imagini cu loturile 1 și 2 ale Autostrazii Sebeș Turda, care se intind de la Sebeș la Aiud. La inspecția in vederea recepției care a avut loc saptamana aceasta, purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Șerbanescu, a declarat,…

- CHIȘINAU, 11 ian – Sputnik. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale propune modificari la Codul Muncii ce se refera la capitolul concedierilor în masa a angajaților. Proiectul de lege de modificare a Codului Muncii urmeaza sa fie examinat la prima ședința din acest an a Executivului,…

- Președintele interimar al Republicii Moldova, Adrian Candu, a promulgat, miercuri, proiectul de modificare a Codrului Audiovizualului, cunoscut drept &"legea anti-propaganda&", se arata într-un comuncat al parlamentului.

- Voucherele de vacanța sunt limitate la suma de 1.450 de lei de beneficiar și se acorda salariaților din instituțiile și autoritațile publice, proporțional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de munca intr-un an calendaristic. In acest an, salariații din instituțiile…

- Mirela Boureanu Vaida e pregatita pentru patru copii! Vedeta Antenei 1 pare sa fi prins gustul maternitații și nu se mai satura de el. Deși am fi putut jura ca are viața grea – anul trecut a prezentat chiar și doua emisiuni, la un moment dat, iar acasa o așteptau o fetița și un baiat! -, abia așteapta…

- Eliberat condiționat dupa ce a ispașit aproape toata pedeapsa de patru ani și opt luni din Dosarul Transferurilor , dupa cum chiar fostul impresar a declarat la ieșirea pe poarta de la ”Jilava”, Victor Becali pare sa-și fi facut deja planuri de viitor. Inainte insa de a parasi celula care i-a fost casa…

- La cenaclul literar „Octavian Voicu”, condus de poetul Petru Scutelnicu, a avut loc lansarea volumului „Le mangeuses de rouge a levres de Casablanca” (Rovimed Publishers, Bacau, 2017), traducerea in limba franceza de catre autor, Doru Ciucescu, a volumului „Mancatoarele de ruj de buze din Casablanca”,…

- Statul nu a început înca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritațile europene, dar va introduce o alta. Asta, dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desființate de la 1 februarie 2017.…

- Ziarul The Washington Post apreciaza pozitiv decizia presedintelui american Donald Trump care a ales „timpul perfect pentru livrarea de arme letale Ucrainei“. „Administrația Trump de luni de zile nu putea sa se decida daca sa livreze sa nu arme defensive Ucrainei, dar cand saptamana trecuta s-a hotarat…

- Simona Halep a anuntat, intr-un mesaj postat pe Twitter, despartirea de firma de echipament sportiv Adidas. "E o zi trista pentru mine, dar sunt nerabdatoare sa vad ce imi rezerva viitorul", a scris Halep.Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar…

- Noua persoane au fost ucise vineri, la sud de Cairo, intr-un atac comis de un jihadist inarmat la o biserica, ultimul dintr-o serie de atacuri care vizeaza comunitatea crestina din Egipt de la inceputul anului, potrivit autoritatilor, relateaza AFP.

- A trecut si Craciunul si ne pregatim sa-l intampinam pe 2018. Fiecare are un gand, o dorinta, o neimplinire si o forma de dor cenzurat. Sa ne fie mai bine, sa fim mai buni, sa traim mai bine, sa ne bucuram si sa respiram fericire. Cerem putin si primim ce nu depinde de noi. Daca lumea ar fi mai calda…

- Raluca și Denisa Tanase nu l-au uitat pe parintele Nicanor Lemne. Astazi ar fi implinit varsta de 103 ani. Invitate in cadrul emisiunii "Rai da buni", artistele au povestit cine era el pentru ele.

- Strategia de Securitate americana a lui Donald Trump nota drept competitor, numit deseori chiar „adversar/inamic, ba chiar dusman” – Rusia. Rusia e dusman pentru ca submineaza, prin mijloace subversive, interesele americane, legatura transatlantica, sadeste dubii asupra angajamentelor americane in Europa…

- Pregatirile de sarbatori stim bine ca incep cu mult inainte. Ce rochie port, coafura, dar mai ales cum imi asortez machiajul ocaziei si contextului petrecerii sunt elemente pe care nu trebuie sa le scapi din ochi. Ineditul isi face loc cu gratie printre preferintele fashionistelor adevarate,…

- Accident spectaculos in urma cu puțin timp: Un autoturism este in pericol de cadere in albia raului la Vadul Izei ieșire spre Oncești. In urma cu cateva minute a avut loc un accident rutier , fara victime, la Vadul Izei ieșire spre Oncești. Conform informațiilor primite, in urma accidentului o mașina…

- In perioada 10 – 22 decembrie, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Braila au actionat pe arterele rutiere din municipiu si judet pentru combaterea producerii accidentelor rutiere grave, precum si pentru constatarea de contraventii si infractiuni rutiere.

- Reteta cozonac cu nuca Ingrediente pentru doi cozonaci: 1 kg faina 250 g zahar 250g unt, un strop de ulei (o lingura, mai exact) 4 galbenusuri zahar vanilat-un plic coaja de la o lamaie sare esenta de rom 0,5 l lapte 35 g drojdie cruda Mod de preparare:Mai intai se pune drojdia…

- O comuna de langa Timisoara s-a dezvoltat rapid din punct de vedere rezidențial, la fel ca intreaga zona periurbana a municipiului Timișoara, și acest trend continua. O demonstreaza și numarul mare de autorizații de construire eliberate in acest an: 120. In materie de infrastructura, cel puțin cand…

- A așteptat acest moment la fel de mult ca fata sa! Odorul solistului Gheorghe Gheorghiu, Andra , a fost ceruta in casatorie și a acceptat. S-a intamplat in weekend, in orașul unde locuiește, San Jose (California), dupa ce au impodobit bradul de Craciun. Bucuria parintelui sau este mult mai mare, caci…

- RETETA COZONAC DE CRACIUN Ingrediente:1 kg faina alba25 g drojdie proaspata6 oua300 g unt200 g zahar300 ml lapte1 praf de sare½ lingurita nucsoara150 g stafide macerate in 3 linguri de rom100 g migdale feliate100 g cirese confiate50…

- Ce prevede proiectul depus de deputatul PSD Liviu Plesoianu. Forma adoptata in Senat poate fi consultata AICI Plenul Senatului a adoptat tacit, in data de 20 noiembrie, initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor,…

- Mai putin de 200.000 de noi migranti sunt asteptati in acest an in Germania, a afirmat duminica ministrul de interne al tarii, informeaza dpa. "La sfarsitul lunii noiembrie, erau in jur de 173.000 si am calculat pentru intregul an ca vor fi sub 200.000 de migranti", a declarat ministrul…

- DJ Wanda ar fi capabila sa faca orice pentru a scapa de boala de care sufera. DJ Wanda a inceput sa aiba mari probleme de sanatate in urma cu cateva luni . Ea a fost și la o clinica din Turcia pentru a face invetigații. DJ Wanda a fost prezenta in platoul unei emisiuni de televiziune de la Antena Stars,…

- Compania chinezeasca Leagoo a lansat un smartphone Android care arata exact ca iPhone X. Exista totusi doar cateva mici diferente. Leagoo S9 are un senzor de amprenta pe spatele telefonului (unde in mod normal este amplasat logo-ul de la Apple), iar butoanele de volum si power sunt ambele in partea…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucisi, iar alte 90 au fost ranite, miercuri, în urma unui atac aerian al coalitiei conduse de Arabia Saudita asupra unei tabere militare a politiei din capitala Yemenului, Sanaa, a declarat un martor, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Atacul…

- Finalul derby-ului din Manchester, caștigat de City cu 2-1, s-a lasat cu o incaierare la vestiare, unde echipa lui Guardiola i-ar fi provocat pe cei de la United. Marca noteaza ca totul ar fi plecat de la o remarca facuta la adresa lui Zlatan Ibrahimovic, de cineva din staff-ul lui Manchester City:…

- "In aproape doi ani, fortele armate ruse, in colaborare cu armata siriana, i-au distrus in mare parte pe teroristii internationali. Prin urmare, am luat decizia de a retrage in Rusia cea mai mare parte a contingentului militar rus care se afla in Siria", a declarat Putin, citat de Interfax. Presedintele…

- Salvarea pare sa vina de unde ne asteptam mai putin. Chimisti de la Universitatea din Bristol au creat combustibil din bere, potrivit phys.org. Pentru bautorii de bere aceasta noua intrebuintare poate parea o risipa, insa poate fi o salvare. Nu va asteptati sa turnati bere direct din doza…

- Cel putin trei persoane au murit dupa ce un individ a deschis focul, joi, intr-un liceu din statul american New Mexico, anunta autoritatile regionale, citate de CBS News si Associated Press. Atacul armat a avut loc intr-un liceu din oraselul Aztec, situat in statul New Mexico. …

- Fost student al marelui Costin Petrescu, Emil Ivanescu Millan a restaurat sau pictat zeci de biserici din toata tara. Artistul a fost un geniu precoce: la doar 15 ani realiza 12 copii ale portretelor fostilor episcopi de Arges.

- Turiștii prezenți marți in cel mai mare muzeu in aer liber din Romania, Muzeul ASTRA din Padurea Dumbrava, au avut ocazia sa serveasca o supa de pește la ceaun, facuta dupa o rețeta tradiționala chiar de lipovenii de la Mila 23 din Delta Dunarii. Este pentru prima data când într-un…

- Daca sunteti fan slanina, atunci aceasta reteta va fi cu siguranta pe placul dvs. Ingrediente: – o bucata de slanina cu straturi de carne – 1 litru de apa – 0,5 pahar de sare granulata – un pumn de coji de ceapa si o ceapa – cativa catei de usturoi – condimente dupa gust Mod de preparare: 1. Fierbeti…

- Untul, care unul dintre cele mai versatile produse lactate, nu este folosit numai la masa de dimineata, ci este utilizat si la gatit. In plus, untul este produsul lactat consumat de foarte multi oameni deoarece este o alternativa sanatoasa la margarina.