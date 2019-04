Emma Neagu, gimnasta de la "Românii au talent", a murit. Avea numai 15 ani In urma cu doi ani, Emma a fost diagnosticata cu cancer osos, iar mama copilei a povestit la Pro TV ca, desi medicii i-au spus ca ii pot salva piciorul, ea a ales sa-l amputeze pentru a putea dansa in continuare. "Emma nu si-a dorit sa fie amintit drept fata bolnava de cancer si a urat expresia 'a pierdut batalia'. Isi dorea, in schimb, sa fie pomenita drept fata care putea sa mearga in maini si sa faca miscari complicate in ciuda cancerului. Desi avea o varsta frageda, Emma a fost suficient de inteleapta incat sa stie ca o victorie tine doar de viziunea proprie si de ceea ce lasi pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

