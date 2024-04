Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, un fenomen controversat pe platforma de socializare TikTok a creat o mare agitație printre romani. Oamenii din intreaga țara s-au filmat și au incarcat clipuri in care sparg zeci de figurine de iepurași de ciocolata, sperand sa descope

- Lidl Romania si Heidi Chocolate fac apel la clienții lor sa nu mai distruga ambalajele figurinelor de Paste de pe rafturi, dupa ce pe rețeaua de socializare TikTok au aparut mai multe clipuri video in care se afirma ca inauntrul "iepurașilor" de ciocolata se afla bani. "Inauntru este chiar ciocolata…

- Lidl Romania si Heidi Chocolate au reactionat, dupa aparitia pe Tik Tok a unor clipuri care afirma ca in figurinele de Paste se afla bani. Aceste mesaje au dus la deteriorarea ambalajelor produselor. ”Inauntru este chiar ciocolata insasi”, au transmis oficialii Lidl. ”Reluam si noi rugamintea colegilor…

- O noua moda ciudata și daunatoare s-a lansat și in Romania. Tot mai mulți romani intra in supermarketuri și gauresc cu degetele iepurașii de ciocolata marca Lindt in cautarea unor bancnote de 50 sau 100 E. Totul a inceput dupa ce niște șmecheri au postat pe tiktok un filmuleț in care ei, chipurile,…

- Anamaria Trotea a dansat pe scena de la „Romanii au talent”, sezonul 14. Dincolo de scena, tanara e foarte activa pe rețelele de socializare, peste un milion de urmaritori are pe TikTik, iar pe Instagram are peste 140.000 de fani. Cunoscuta pe Tik Tok, unde are peste 1 milion de urmaritori, Anamaria…

- Pensie pentru 5 ani de munca. Acest lucru este posibil pentru romanii din Germania! Accesul la pensie este legat de contribuția la fondul de pensii pe o perioada de cel puțin 5 ani. Deși aceasta este o cerința esențiala, nu este suficienta pentru a primi pensia imediat. O alta condiție importanta este…

- Un roman stabilit in Germania a devenit viral dupa ce a povestit experiența avuta la un gratar la prietenii lui nemti.Romanii sunt obișnuiți cu gratarele autohtone, unde mancarea si bautura sunt din belsug, iar cand ajung afara la un eveniment similar se iau cu mainile de cap. Romanul nostru a vazut…

- Andra este una dintre cele mai iubite cantarețe din Romania, insa in ultimul timp a devenit și extrem de criticata pentru kilogramele sale in plus. Fiind mereu in atenția publicului, dezvaluind situații și momente chiar și din viața personala pe Instagram și TikTok, internauții au constatat ca Andra…