eMAG – Te trec toate transpiratiile la Maratonul Reducerilor cand vezi astea 5 oferte Best Deals

- eMAG a lansat valul 2 de reduceri si vine cu oferte foarte bune la o multime de produse de Black Friday 2018. Chiar daca stocurile s-au epuizat in cazul unor produse, emag.ro a lansat alte reduceri la telefoane, televizoare si felurite electrocasnice.

- Black Friday 2018 a inceput la unii comercianți la 1 noiembrie, la alții miercuri și joi, iar la eMAG promoțiile au inceput astazi inainte de ora 7.00 dimineața. Toate magazinele promit reduceri maxime de peste 80%, dar media va fi ...

- Black Friday 2018. Ghidul eMAG pentru cumparaturile din Vinerea Neagra – Catalogul eMAG de BLACK FRIDAY 2018 va conține oferte la 50.000 de televizoare, circa 80.000 de smartphone-uri și 20.000 de laptopuri. Studiile au aratat ca televizorul este cel mai dorit produs de catre romani anul acesta, motiv…

- Voucherele de vacanța vor fi folosite de un numar covarșitor de persoane in perioada sarbatorilor de iarna. Pentru cei care nu le-au utilizat in timpul sezonului estval și prefera mersul la munte, la schi, sau drumeții in natura, targul de turism de la Romexpo a strans sub același acoperiș peste…

- Black Friday 2018 va avea loc la eMAG in data de 16 noiembrie 2018 si va fi fara doar si poate cel mai mare eveniment de shopping al anului. Au fost publicate deja o serie dintre preturile ce vor fi afisate in dimineata zilei de vineri si reducerile sunt impresionante. Black Friday 2018 nu…

- Black Friday este cea mai mare zi de cumparaturi a anului, cand se fac mari reduceri si oferte interesante. Mai ales magazinele online au oferte grozave, unde puteti obtine o multime de chilipiruri.

- Black Friday 2018 se apropie cu pasi repezi si daca nu ti-ai facut deja o lista de cumparaturi, ar fi cazul sa te grabesti. Asta si pentru ca deja foarte multe magazine si-au anuntat participarea la campania de reduceri si se promit preturi la care...

- Anul acesta, Flanco organizeaza cel mai mare Black Friday din istoria companiei, in perioada 26 octombrie – 19 noiembrie. Retailerul va oferi reduceri de pana la 80% la peste 700.000 de produse, in 131 de magazine din 93 de orașe ale Romaniei, precum și online, pe www.flanco.ro. “Și in aceasta ediție…