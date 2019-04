Egiptenii, îndemnaţi să voteze în a treia şi ultima zi a unui referendum de modificare a Constituţiei Votul continua luni in Egipt, in a treia si ultima zi a unui referendum asupra unor amendamente contestate la Constitutie care i-ar putea permite presedintelui Abdel-Fattah al-Sissi sa ramana la putere pana in 2030, relateaza DPA.



Mass-media pro-guvernamentale si partidele politice si-au intensificat apelurile adresate votantilor de a merge la urne.



Masini cu megafoane circula pe strazi pentru a-i indemna pe potentialii alegatori "sa faca ce trebuie" si sa mearga la vot.



In unele zone sarace din Cairo, in primele doua zile ale referendumului votantii au primit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

