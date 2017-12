Stiri pe aceeasi tema

- Sase militari egipteni, printre care un ofiter, si-au pierdut viata in explozia masinii lor in cursul unei operatiuni desfasurate impotriva "teroristilor" in regiunea Sinaiul de Nord, a anuntat joi purtatorul de cuvant al armatei, Tamer el-Refai, scrie AFP. Dupa destituirea de catre armata,…

- Irakul si Siria au declarat amandoua, in ultimele saptamani, victoria impotriva gruparii Stat Islamic, dupa un an in care armatele celor doua tari, o serie de aliati straini si diverse forte locale i-au alungat pe jihadisti din toate orasele si satele care formau candva autoproclamatul lor ''califat''.SUA…

- Sase persoane au fost ucise intr-un atac sinicigas cu bomba care a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, anunta oficialii, citati de BBC. Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic. Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in timp ce angajati agentiei…

- Noua teroristi acuzati de implicare in atacuri comise in peninsula Sinai au fost ucisi duminica de politia egipteana intr-o operatiune desfasurata in nord-estul Egiptului, a anuntat Ministerul de Interne de la Cairo, transmit AFP si DPA. Celula terorista, situata in provincia Sharqiya, la nord-est…

- Un autoturism de lux a luat foc în timpul nopții trecute, într-un cartier din Galați, iar anchetatorii spun ca focul a fost pus în mod intenționat. Mașina de lux a luat foc și apoi a explodat, întreaga scena fiind filmata de mai mulți cetațeni…

- Provincia egipteana Sinaiul de Nord a fost miercuri scena unor confruntari intre fortele militare egiptene si militanti soldate cu moartea unui ofiter si a sapte militanti, a anuntat o sursa de securitate, informeaza dpa. Confruntarile au inceput in zorii zilei de miercuri, cand fortele armate egiptene…

- Un atac revendicat de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) asupra unui centru de antrenament al serviciilor afgane de informatii (NDS), la Kabul, s-a ”terminat”, iar cei doi atacatori au fost ucisi, a declarat luni un purtator de cuvant al politiei, Basir Mujahid, pentru AFP. ”Doar doi membri ai…

- Un violent incendiu a izbucnit, azi noapte, in localitatea Brebu, din judetul Prahova.Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat pentru ZIUA de Constanta, ca incendiul s a manifestat pe o suprafata de aproximativ patru sute de metri patrati, pentru limitarea si lichidarea focarului…

- Un autoturism a cazut, duminica seara, intr-un canal care alimenteaza statia de apa a municipiului Reghin, dupa ce a deraiat de pe șosea. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru...

- De ce sa furi? De ce sa spargi o mașina și sa pagubești un om? Sunt intrebari la care sigur acești infractori nici macar nu se gandesc și nici nu clipesc atunci cand fura. Despre mers la lucru nici nu mai are sens sa vorbim din moment ce banii vin atat de ușor de la „fraierii care lucreaza”. Fenomenul…

- Doua persoane au decedat și alte doua au fost ranite joi seara, in urma unei coliziuni frontale intre un autoturism și un TIR pe DN 79 Arad-Oradea, in apropiere de localitatea Șimand. Potrivit informațiilor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvânt al ISUJ Arad, maior George…

- Intrebat daca reactia SUA privind legile justitiei este justificata, Tudose a raspuns: "Consider ca SUA sunt si trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei si nu ma refer numai la partea militara, partea de securitate, ci si din punct de vedere economic. Sunt foarte multe companii…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Timis, Ionut Sarbu a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc luni seara pe DN6. „O femeie de 37 de ani a condus un autoturism pe DN 6, din directia Sannicolau Mare in directia Cenad, iar la un moment dat a surprins si accidentat mai multe ovine, precum si un barbat…

- Drapelele vor ramane in berna in fața cladirilor oficiale pana luni seara, in Turcia și la reprezentanțele sale din strainatate, a anunțat biroul premierului turc intr-un comunicat, la trei zile dupa cel mai sangeros atentat din istoria recenta a Egiptului.Vineri, in jur de treizeci de…

- Drapelele vor ramane in berna in fața cladirilor oficiale pana luni seara, in Turcia și la reprezentanțele sale din strainatate, a anunțat biroul premierului turc intr-un comunicat, la trei zile dupa cel mai sangeros atentat din istoria recenta a Egiptului. Vineri, in jur de treizeci de oameni…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO),

- Un atac cu bomba si un schimb de focuri comise de presupusi militanti ai retelei Stat Islamic s-au soldat cu moartea a cel putin 54 de persoane si ranirea altor 75. Atacul a avut loc la mocheea Al-Rawda din provincia Sinai, situata în nordul Egiptului, informeaza site-ul postului BBC.…

- Atac sinucigaș in nordul Irakului. 21 de persoane și-au pierdut viața și cateva zeci au fost ranite in atentatul care a avut loc in orașul kurd Tuz Khurmatu, scrie AFP. Atentatul sinucigaș cu mașina a avut loc, marți seara, in orașul Tuz Khurmatu, situat la nord de Baghdad. Atacul a avut loc intr-o…

- Șoferul autovehiculului, un barbat in varsta de 65 de ani, a decedat in urma impactului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat ca un autoturism a fost lovit in plin de un tren de calatori la o trecere de cale ferata din zona localitatii…

- Incidentul s-a petrecut duminica, in comuna Vedea judetul Arges, dupa ce oamenii legii au incercat sa opreasca, in trafic, un barbat despre care detine informatia ca nu are permis de conducere. "Primele informatii sunt ca politistii din patrula au observat un barbat care conducea un autoturism…

- Cel putin 26 de persoane au murit, vineri, în urma unui atac cu masina-capcana comis de organizatia Stat Islamic, în provincia Deir Ezzor din Siria. Atentatul a vizat un grup de persoane stramutate. 12 copii se numara printre victime. „Zeci de persoane au fost ranite si…

- Gruparea ''Organizatia de autoaparare revolutionara'' din Grecia a revendicat joi tirurile cu arma care au fost trase la inceputul lui noiembrie impotriva politistilor aflati in exercitiul functiunii in fata sediului partidului Miscarea Socialista Panelena (PASOK), fara sa se inregistreze victime,…

- Curtea de casatie a Egiptului a confirmat miercuri pedeapsa cu inchisoare pe viata impotriva fostului "ghid suprem" al Fratilor Musulmani, Mohamed Badie, pentru violentele intervenite dupa destituirea de catre armata a presedintelui islamist Mohamed Morsi, potrivit unor surse judiciare, citate de…

- Zece persoane au fost ucise și multe altele ranite marți intr-un atac comis cu ajutorul unei mașini pline cu explozivi la un post de securitate din Aden, al doilea oraș ca marime din Yemen, a declarat un inalt responsabil de securitate, informeaza AFP. Atacul a fost revendicat de gruparea…

- O persoana a sunat la 112 și a anunțat ca o mașina a cazut in canalul de fuga, in aval de hidrocentrala din localitatea Zigoneni, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș. La locul incidentului au intervenit o autospeciala de pompieri cu o barca, un echipaj…

- Papa Francisc a luat, joi, decizia de a interzice vanzarea tigarilor in interiorul Vaticanului, masura ce va fi pusa in aplicare din 2018, a anuntat Greg Burke, purtatorul de cuvant al Vaticanului, informeaza BBC News Online, citat de Mediafax. Din vanzarea de tigari, Vaticanul castiga anual milioane…

- Seful Serviciului de siguranta rutiera din cadrul Politiei Locale Galati, Bogdan Danut, a fost batut de trei barbați si a ajuns in spital, dupa ce i-a spus unei femei sa-si parcheze masina regulamentar pentru ca ocupase doua locuri de parcare. Poliția face cercetari pentru loviri si alte violente. …

- In urma modificarilor care urmeaza sa intre in vigoare joi, persoanele fizice și juridice din SUA nu vor mai avea voie sa faca tranzacții financiare "directe" cu entitați cubaneze controlate de serviciile militare, de informații și securitate.Departamentul de Stat american a publicat și…

- Organizatia jihadista Statul Islamic a revendicat atacul comis marti impotriva sediului postului de televiziune Shamshad TV din Kabul de catre un comando de barbati inarmati deghizati in politisti, care au ucis cel putin doua persoane, relateaza AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Atacul, purtat…

- Organizația jihadista Statul Islamic a revendicat atacul comis marți impotriva sediului postului de televiziune Shamshad TV din Kabul de catre un comando de barbați inarmați deghizați in polițiști, care au ucis cel puțin doua persoane, relateaza AFP și Reuters. Atacul, purtat cu puști…

- UPDATE Liberalii anunta ca vor participa la protestul ”Nu vrem sa fim o natie de hoti! ” Purtatorul de cuvânt al PNL, Ionel Danca, a anuntat, duminica, pe Facebook, ca liberalii se alatura protestelor anuntate pentru duminica seara, afirmând ca ”atacul la Justitie…

- Un nou atac terorist a lovit în inima New York-ului, nu departe de locul atentatelor de la 11 septembrie. Un imigrant uzbec a intrat cu masina pe o pista de biciclisti din Manhattan, si cel putin 8 persoane au murit, iar alte 11 au ajuns in grija medicilor. 4 dintre raniti erau într-un…

- Un barbat a decedat sambata dimineata in urma unui incendiu izbucnit in locuinta sa din orasul Siret, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava a spus ca barbatul care, potrivit rudelor ajunse la fata locului, este in varsta de 80 de ani, a fost…

- Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca pompieri au fost solicitati sa intervina pentru descarcerarea soferitei care s-a rasturnat cu masina. „Masina a cazut intr-o curte, la o diferenta de nivel de aproximativ 25 metri. Femeia este constienta, coopereaza, are 65…

- Forțele aeriene ale Egiptului au anunțat luni ca au distrus in vestul țarii opt vehicule de teren suspectate ca transportau arme de contrabanda din Libia vecina, informeaza AFP. Purtatorul de cuvânt al armatei, colonelul Tamer el-Rifad', a precizat într-un comunicat ca aceasta…

- Statul Islamic (SI) a revendicat atacul sinucigas comis vineri impotriva unei moschei siite la Kabul soldat cu cel putin 39 de morti, potrivit unui comunicat al organizatiei jihadiste difuzat sambata pe Telegram, relateaza AFP.Aproape 60 de persoane au fost ucise vineri in doua atentate comise…

- Intr-un comunicat, Ministerul de Interne a confirmat incidentul insa fara sa anunțe un bilanț al membrilor forțelor de securitate. Comunicatul precizeaza, de asemenea, ca mai mulți atacatori "teroriști" au fost uciși in cursul luptelor. Nu a fost facuta nicio precizare in legatura cu numarul…

- 'Peste 60 de soldați se aflau la baza, 43 au fost uciși, 9 au fost raniți și 6 au fost dați disparuți', anunța ministerul intr-un comunicat, precizand ca 'doar doi au supraviețuit'.'Atacul a avut loc in aceasta dimineața la orele 02:50 (22:50 GMT), cand un grup de insurgenți a atacat baza…

- Un prim bilanț dat publicitații luni seara consemna cinci morți. Atacul a vizat o reuniune a membrilor rețelei Haqqani, acuzata ca a ținut ostatica in decurs de cinci ani o familie nord-americana, care a fost eliberata abia saptamana trecuta. Intalnirea reprezentanților acestei rețele…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Caras-Severin, Cecilia Danet, a declarat, luni, ca trupul tanarului a fost gasit, duminica, pe malul sarbesc al Dunarii, la aproximativ 18 kilometri de locul accidentului. „Autoritatile sarbesti au gasit, ieri dimineata (n.r. duminica),…

- Cel puțin 24 de militanți și șase soldați au fost uciși duminica in atacuri asupra unor puncte militare de control din nordul Sinaiului, a precizat armata egipteana intr-un comunicat citat de Reuters. Comunicatul nu ofera alte detalii, dar surse medicale și de securitate au spus ca…

- Cel putin 20 de combatanti ai gruparii Stat Islamic au fost omorati in atacuri cu drona in provincia afgana Kunar (est), a carei capitala, Assadabad, se afla la circa 185 km est de Kabul,...

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Caras-Severin, Cecilia Danet, a declarat, miercuri, corespondentului Mediafax, ca masina care a fost scoasa din Dunare a fost transportata la un service autorizat pentru a fi verificata. „Masina a fost dusa la un service autorizat…

- Generalii din coaliția anti Statu Islamic, condusa de Statele Unite, au anunțat ca ”batalia finala” impotriva jihadiștilor se va da la frontiera comuna dintre Siria și Irak, dupa recenta infrangere a jihadiștilor la Hawija, scrie realitatea.net.

- Purtatorul de cuvant al ISU Caras-Severin, Elena Tarla, a declarat ca pompierii au fost solicitati, sambata la amiaza, dupa ce un apel la 112 anunta ca o masina a cazut in Dunare, pe raza localitatii Coronini. "Din primele date se pare ca in masina erau cinci persoane. Un barbat care a reusit…

- Un purtator de cuvant al Ministerului rus al Apararii a declarat miercuri ca o serie de atacuri lansate de Statul Islamic in Siria asupra fortelor guvernamentale au fost efectuate dintr-o zona de langa granita cu Iordania, unde s-a stabilit o misiune militara americana, informeaza Reuters. Purtatorul…

- Cel putin patru persoane au fost ucise miercuri si 15 ranite într-un atentat sinucigas în orasul libian Misrata, a anuntat un purtator de cuvânt militar care a atribuit atacul gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), informeaza AFP, Agerpres. Atacul a avut loc în Complexul…

- Stat Islamic a transmis ca trei militanti au comis dublul atentat produs luni in capitala siriana Damasc, in urma caruia cel putin 17 persoane au decedat, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Intr-un comunicat distribuit pe un canal afiliat retelei teroriste pe serviciul de mesagerie…

- Un tanar din Cluj-Napoca, Luca Iclodean, a fost ranit, luni, in atacul armat din Las Vegas. Mama tanarului a postat pe o retea de socializare un apel pentru prieteni de a se ruga pentru fiul sau, aflat in operatie. Carmen Iclodean, mama lui Luca, a postat, luni, pe o retea de socializare un mesaj in…

- Gruparea terorista Stat Islamic a revendicat, prin agenția sa de propaganda Amaq, atacul de duminica, de la Marsilia, informeaza, luni, Reuters citata de Agerpres. Barbatul care a înjunghiat mortal, duminica, doua femei în gara Saint-Charles din Marsilia era cunoscut poliției…