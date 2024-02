Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT la Cugir. O femeie din Timiș a ajuns la spital dupa ce fost lovita de o mașina, in timp ce traversa neregulamentar strada ACCIDENT la Cugir. O femeie de 76 de ani din județul Timiș a ajuns la spital duminica dimineața, dupa ce a fost lovita de o mașina, la Cugir. Aceasta a fost surprinsa și…

- O mașina intrat intr-un stalp, sambata, pe o șosea din județul Suceava. Doi adulți și trei copii au ajuns la spital. Accidentul a avut loc in orașul Campulung Moldovenesc, potrivit mediafax.O mașina a intrat intr-un stalp, iar doi adulți și trei copii, conștienți și cooperanți, au fost transportați…

- Momente groaznice intampinate, miercuri de dimineața, de o batrana de 70 de ani! Femeia a fost transportata de urgența la spital dupa ce a fost lovita de o mașina. Accidentul a avut loc pe DN 72A, pe raza localitații Voinești. La volanul autoturismului implicat in accident se afla un barbat de 63 de…

- Pompierii militari au fost solicitați sa intervina in aceasta seara la un accident produs in Poiana Ilvei, intre un autoturism și o caruța. Din primele informații, o femeie aflata in atelajul hipo este in stare grava. Pompierii militari intervin pe raza localitații Poiana Ilvei, la un accident rutier…

- Ziua de joi, 11 ianuarie, a fost una cu ghinion pentru o tanara din Morteni. Aceasta a ajuns de urgența la spital dupa ce a fost lovita de o mașina, pe DN 7, pe raza orașului Gaești. La volanul autoturismului implicat in accident se afla o femeie din Jugureni. „Pe parcursul zilei de joi, 11 ianuarie,…

- O batrana de 70 de ani, din Brateștii de Jos, a fost transportata la spital, duminica dupa-amiaza, dupa ce a fost lovita o mașina. La volanul autoturismului implicat in accident se afla un tanar, de 24 de ani, din satul Cazaci, comuna Nucet. Acesta se pare ca s-ar fi urcat la volan dupa ce se afla sub…

- Accident rutier in Alba Iulia: Un șofer a acroșat o mașina, in timpul unei manevre de mers inapoi. Barbatul din mașina lovita a ajuns la spital Accident rutier in Alba Iulia: Un șofer a acroșat o mașina, in timpul unei manevre de mers inapoi. Barbatul din mașina lovita a ajuns la spital La data de 16…