Stiri pe aceeasi tema

- Un caz șocant s-a petrecut in Torino, Italia! O badanda romanca in Italia este acuzata de dispariția și moartea unei batrane. Iata ce acuzații ii aduce fiica varstnicei in varsta de 78 de ani!

- O romanca din Italia a fost dusa cu forța la aeroport de polițiști și trimisa de urgența in țara, dupa ce a facut mai multe infracțiuni grave. Au fost luate masuri dure impotriva femeii, dupa ce a terorizat oamenii. Iata ce a facut.

- O tanara de 24 de ani a trecut prin momente cumplite dupa ce a fost aruncata dintr-o mașina, apoi batuta cu bestialitate. Totul s-a intamplat pe o strada principala din Marina di Carrara, Italia, iar martorii au chemat autoriațile pentru a o salva.

- O romanca din comuna Iablanița, județul Caraș-Severin, a fugit din Italia, unde era cautata de autoritati. Femeia, acuzata de prostitutie si proxenetism, a fost prinsa ieri la Mehadia. Polițiștii din Mehadia au efectuat arestarea in baza unui mandat european emis de autoritațile italiene. Femeia, de…

- O prahoveanca in varsta de 29 de ani se confrunta cu acuzații de furt in scopul folosinței și de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului, dupa ce, bauta fiind, a sustras o mașina neasigurata și a pornit la drum. S-a intamplat pe 14 ianuarie, atunci cand un lautar care avea cantare la un…

- Anca E. o romanca de 47 de ani, se afla in arest la domiciliu intr-o locuința din Costigliole d’Asti -Italia, ca parte a unei anchete in care este acuzata de manipularea unei persoane vulnerabile și deturnare de fonduri.

- Caz șocant in Italia. O romanca este acuzata ca a furat peste 300.000 euro din casa unei femei, pe care o ingrijea. Aceasta ar fi plecat cu suma exorbitanta din casa ei, iar mai apoi a fost de negasit. Aceasta a ajuns, in cele din urma, in instanța și avocatul ei a facut dezvaluiri surprinzatoare.

- Un barbat in varsta de 30 de ani, care ar fi lovit intentionat cu masina, pe o strada din municipiul Slatina, un alt barbat, a fost retinut de procurori si va fi prezentat duminica instantei cu propunere de arestare preventiva, a informat Parchetul de pe langa Tribunalul Olt.