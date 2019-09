Ecoul tragediei din 11.IX. 2001: Imagini terifiante ale atacurilor teroriste din New York

Stiri pe aceeasi tema

- Samuel Sabatino, care locuieste in Florida, mergea cu masina in Manhattan in perioada vacantelor. Intra in blocurile in care locuintele costa milioane de dolari, se strecura pe langa portari, apoi spargea apartamente din care fura doar bijuterii si ceasuri, relateaza CNN. Potrivit anchetatorilor, Samuel…

- 'Sosirea este prevazuta miercuri sau joi, depinde in continuare de vant', a declarat marti pentru AFP unul dintre apropiatii sai.Luni, adolescenta a scris pe Twitter ca ambarcatiunea la bordul careia traverseaza Oceanul Atlantic urmeaza sa acosteze marti in portul North Cove, din Manhattan,…

- Manhattan a fost în stare de alerta pentru mai bine de doua ore vineri dimineața când au fost descoperite la metrou trei obiecte suspecte, care s-au dovedit a fi niște inofensive oale de fiert orez, relateaza AFP.Alerta a fost data aproximativ la ora 7.00, ora locala, (11.GMT), când…

- Luis Alvarez, fostul detectiv al Departamentului de Poliție din New York NYPD și primul care a ajuns la World Trade Center pe 9 septembrie 2001, a murit la 53 de ani in urma unui cancer agresiv. Decesul acestuia survine la doar doua saptamani dupa ce a aparut in fața Congresului Statelor Unite pentru…

- Libertatea va propune astazi doua carți alerte și captivante – una e despre cum sa fii fata rea, alta despre cum putem echilibra viața reala cu tehnologia. Orașul fetelor (Elizabeth Gilbert, Editura Humanitas) America anilor `40 este sclipitor descrisa de autoarea hit-ului Eat, Pray, Love in noul ei…

- O furtuna puternica a maturat Reșița, miercuri, pe 19 iunie. Fenomenul meteo a fost atat de intens, incat efectiv a smuls acoperișurile de pe doua blocuri și a dus la producerea unor alte distrugeri.